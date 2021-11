Corsa campestre. Sotto la neve di Cortenova è ripartito il circuito provinciale Csi

I prati imbiancati, salutano la vittoria dei padroni di casa

Csc Cortenova prima tra le società, seguono Virtus Calco e Team Pasturo

CORTENOVA – Completamente diverso il panorama che ieri mattina, domenica 28 novembre, ha accolto gli oltre 350 atleti che hanno preso parte alla prima prova del campionato provinciale Csi di corsa campestre. Il percorso, lasciato appositamente posizionato dalla settimana precedente quando si era corso per il meeting giovanile e per il campionato regionale di cross corto griffato Fidal, ha subito un drastico cambiamento perché dalle prime luci dell’alba una leggera coltre di neve ha imbiancato il tracciato rendendolo molto suggestivo. Ingrediente, la neve, inatteso ma che comunque non ha creato particolari disagi e le gare si sono svolte in maniera regolare con la prima partenza riservata alle 23 Esordienti che hanno “letteralmente” rotto il giaccio.

22 categorie in gara, 11 partenze con alcune con più categorie raggruppate

Prima partenza dunque alle 9.30 e in successione tutte le altre, i Cuccioli sono stati accompagnati a una partenza anticipata, mentre dalle Allieve in su e dagli Juniores in su, ci sono state due sole gare con più categorie raggruppate che al termine hanno visto stilata la classifica per appartenenza.

Si ricomincia da come era finita, Cortenova su tutte e le altre ad inseguire

Esito scontato tra le società con la vittoria ei padroni di casa del Csc Cortenova, 1360 sono stati i punti conquistati dai valsassinesi che precedono la Virtus Calco che ne totalizza 958, sul gradino più basso del podio ancora Valsassina con gli 817 punti del Team Pasturo. A seguire la Pol Bernate con 515, Premana in difficoltà per la fitta nevicata sulle strade di casa e con un numero ridotto di atleti ha totalizzato 460 punti, la Pol Pagnona 304, la Pol Bellano 181, Pol. 2001 oratori Chiuso-Maggianico 170, il Gso San Giorgio 61, Gso V unite 55, Pol Oratorio 2B 54, Gs Rogeno 50 e Pol Valvarrone 10.

10 vittorie individuali per Cortenova, 6 per Pasturo, 2 a testa per Calco e Premana e a finire con 1 a testa Rogeno e Bernate.

Non solo forti a squadra ma anche individualmente, sono ben 10 le vittorie in altrettante categorie per i gialloblu, seguiti a 6 dagli atleti del Team Pasturo. Sono state queste due società a monopolizzare quasi interamente i gradini più alti del podio, a completare due vittorie per Premana e Calco e con una vittoria Bernate e Rogeno.

Premiazioni finali per i primi tre classificati di ogni categoria e per le prime tre società

Al termine delle gare sul podio appositamente allestito, sono stati chiamati i primi tre atleti classificati delle categorie giovanili che hanno ricevuto una coppa. Per i primi tre delle altre categorie in dono una confezione di formaggi Ciresa, coppe anche alle prime tre società classificate.

Prossimo appuntamento al 2022, a Calco la seconda prova

Archiviata la prova di esordio, ora si attende la seconda giornata del campionato con il Gs Virtus Calco in cabina di regia al 30 gennaio, finale con la terza ed ultima conclusiva giornata del 13 febbraio.

Tutti i podi di giornata