Corsa in montagna. Cortenova e Premana bene agli italiani a staffetta

A Valdaone 1° e 3° posto del Cs Cortenova nelle Cadette, 2° posto dell’As Premana nei Cadetti

Campionato tricolore a staffetta gli Allievi/e, mentre Cadetti/e hanno gareggiato nel Trofeo Nazionale a staffetta

VALDAONE (TN) – Grandissimi risultati per i valsassinesi che, sabato scorso, hanno corso nel Trofeo Nazionale per i Cadette/i: Caterina Ciacci e Denise Mascheri del Cs Cortenova vincono con 21’15”3, al secondo posto la Pol. Soc. Alta Valseriana con 21’34”1 e ancora il Cortenova al terzo posto con Serena Mascheri e Arianna Buzzoni con 21’36”1.

Nei Cadetti vince il Gs Quantin Alpinplus con 21’52”0, molto bene Premana argento con Ivan Pomoni e Francesco Pomoni con 22’47”1, al terzo posto l’Atl Valle di Cembra con 22 ’47”1.

Sfiorano il podio per gli Allievi del Premana

Il titolo nazionale va allo Sport Projet V.co con 28’07”7, al secondo posto la Sa Valchiese con 29’29”2 e al terzo posto la Podistica Valle Varaita con 30’06”6. Moris Gianola e Paolo Gianola sfiorano il podio e concludono al 4° posto con 30’23”6. Al femminile a vincere il titolo nazionale è la Sa Valchiese con 35’22”2, al secondo posto l’Atl Valle Brembana con 36’11”8 e al terzo posto il Gs Quantin Alpenplus con 37’43”0.

Tutti gli altri risultati lecchesi

Cadette/i: 6^ Serena Gianola con Caterina Fazzini 22’46”1 (Premana).

15° Matteo Tenderini con Marco Fazzini 26’40”9 (Premana), 17° Tomas Gianola con Omar Bertoldini 29’05”8 (Premana).

Allieve/i: 6^ Maria Fazzini con Arianna Rizzi 40’38”3 (Premana).

6° Oscar Luigi Pomoni con Lorenzo Gianola 31’09”8 (Premana), 12° Michael Gianola con Filippo Tenderini 32’19”7 (Premana).

Domenica il Campionato Italiano Juniores, Assoluto e Master: Francesca Rusconi e Martina Bilora a un passo dal podio

Ci hanno provato ma non è bastato, Francesca Francesca e Martina Bilora del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatese, hanno chiuso al 4° posto nella staffetta Assoluta con il tempo di 1h14’11”. Il titola va alla società La Recastello Radici Group con Vivien Bonzi e Alice Gaggi con 1h11’00”. Secondo posto alle compagne di squadra Beatrice Bianchi e Samantha Galassi col tempo di 1h12’12”, al terzo posto l’Atletica Saluzzo con Arianna Dentis e Alessia Scaini col tempo di 1h13’39.

Per i lecchesi, negli Juniores, 6° posto di Giulio Mascheri con Daniele Gilardoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 1h09’44”, a vincere il Gs Csi Morbegno con Francesco e Federico Bongio in 1h07’15”. Nei Master A al 7° posto la terna Efrem Lizzoli, Efisio Bassu e Giacomino Lizzoli in 2’08”07, a vincere il titolo l’Us Malonno con Luca e Marco Malgarida e Emanuele Manzi in 1h36’31”.

Nella gara Assoluta a vincere il titolo l’Atl Valle Bergamasche Leffe con Hannes Perkmann, Cesare Maestri e Xavier Chevrier con 1h27’37”, al 2° posto La Recastello Radici Group con Luca Magri, Luciano Rota e Isacco Costa con 1h27’59”, al 3° posto la Sa Valchiese con Luca Merli, Marco Filosi e Alberto Vender con 1h29’59”.