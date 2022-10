Vince il Gs Csi Morbegno, secondo posto per l’Atletica Alto Lario

A livello individuale quattro titoli a Lieto Colle e Morbegno, tre titoli alla Pol Bernate, due per Alto Lario, Atl Cassano D’Adda e Pol Pagnona, uno a Premana, Pol Bellano e Team Pasturo

CORTENOVA – Domenica scorsa a Cortenova, dopo le premiazioni della terza giornata, sono state effettuate le premiazioni individuali e di società della classifica finale del 18° campionato regionale.

Il Morbegno vince il titolo con 189 punti, all’Atl Alto Lario con 178 punti il secondo posto e Csc Cortenova con 175 punti terzo. Bene le lecchesi: Pol Bernate 4° con 166 punti, Team Pasturo al 6° con 150 punti, Pol Bellano 8° con 128 punti, Pol Pagnona 9° con 126 punti, As Dilettantistica Premana 11° con 114 punti, Gs Virtus Calco 12° con 108 punti, Us Derviese 15° con 94 punti, Gs Rogeno 20° con 70 punti e Pol Valvarrone 28° con 20 punti.

I lecchesi vincono con otto titoli individuali: Simona Monzardo Juniores femminile, Chiara Gennaro Selvaggio Seniores femminile, Elena Maria Corno Veterane A per la Polisportiva Bernate, Eleonora Gandin Juniores femminile, Laura Nardo Amatori A per la Polisportiva Pagnona, Ruben Fazzini Amatori A per la Dilettantistica Premana, Paolo Vergottini Amatori B con la Polisportiva Bellano e Oscar Balbiani Veterani A della Team Pasturo. In tutti 24 podi hanno vinto degli atleti lecchesi: agli otto campioni regionalisi aggiungono altre sette medaglie argento e nove medaglie di bronzo.

Di seguito tutti i podi del regionale

Esordienti: 1° Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2° Letizia Tarabini (Atl Alto Lario), 3° Amma Maria Ciortan (Pol San Marco).

Esordienti: 1° Mattia Bassi (Liete Colle), 2° Giulio Zecca (Gs Csi Morbegno); 3° Riccardo Soresini (Atl Leggera Malegnano).

Ragazze: 1° Elisa Burgassi (Liete Collo), 2° Beatrice Spada (Team Pasturo), 3° Carolina Fazzini (Dilettantistica Premana).

Ragazzi: 1° Iacopo Passani (Atl Cassano D’Adda), 2° Alessandro Barlascini (Gs Csi Morbegno), 3° Simone Lepera (Gs Csi Morbegno).

Cadette: 1° Greta Grassi (Lieto Colle), 2° Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 3° Lisa Pagani (Lieto Colle).

Cadetti: 1° Yassine Jamal Idrissi (Gs Csi Morbegno), 2° Enrico Della Torre (Gs Csi Morbegno), 3° Jacopo Casalino (Lieto Colle).

Allieve: 1° Camilla Bianchi (Atl Alto Lario), 2° Elisa Rovadetti (Gs Csi Morbegno), 3° Alessia Acquistapace (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Tommaso Persico (Atl Cassago D’Adda), 2° Marco Tunesi (Atl Alto Lario), 3° Marco Mario Toja (Atl Leggera Malegnano).

Juniores: 1° Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 2° Isabella Gandin (Pol Pagnona), 3° Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate).

Juniores: 1° Simone Monzardo (Pol Bernate), 2° Mattia Adamoli (Us Derviese), 3° Lorenzo Caccia (Atl Alto Lario).

Seniores: 1° Chiara Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 2° Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 3° Camilla Valsecchi (Team Pasturo).

Seniores: 1° Paolo Tagliaferri (Lieto Colle), 2° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 3° Juri Marelli (Gs Rogeno).

Amatori A: 1° Laura Nardo (Pol Pagnona), 2° Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 3° Marina Locatelli (Pol Bellano).

Amatori A: 1° Ruben Fazzini (Dilettantistica Premana), 2° Valerio Ragni (Atl Alto Lario), 3° Alessandro Pellizzaro (Alto Lario).

Amatori B: 1° Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2° Valeria Crosio (Pol San Marco), 3° Maria Gianola (Csc Cortenova).

Amatori B: 1° Fabio Vergottini (Pol Bellano), 2° Fabrizio Sutti (Gs Valgerola), 3° Roberto Brunetti (B&rc Castiglione D’Adda).

Veterane A: 1° Elena Maria Corno (Pol Bernatese), 2° Michela Trotti (Gs Csi Morbegno), 3° Eugenia Casati (Gs Virtus Calco).

Veterani A: 1° Oscar Balbiani (Team Pasturo), 2° Paolo Giovanni Donà (Gs Csi Morbegno), 3° Vincenzo Bresciani (Uso Castegnato).

Veterane B: 1° Gina Poncini (Csi Morbegno); 2° Fernanda Ioli (Gs Valgerola), 3° Anna Angrisani (Pol Bellano).

Veterani B: 1° Aurelio Mazzoni (Gs Csi Morbegno), 2° Martino Palmieri (B&rc Castgliane D’Adda), 3° Armando Fiorese (Gs Csi Morbegno).