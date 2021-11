11 rappresentative in Valsassina per la 23^ edizione del meeting giovanile di corsa campestre

Il successo va a Milano che infila la quarta vittoria consecutiva e decima nella storia dell’evento firmato Cs Cortenova

CORTENOVA – Una mattinata di gare quella che il Centro Sportivo Culturale Cortenova ha organizzato domenica mattina sul collaudato percorso che negli ultimi anni è diventato sede fissa del Meeting giovanile di corsa campestre, evento giunto alla 23^ edizione che si disputa regolarmente dalla prima edizione del 1998 (ad eccezione del 2020, anno della pandemia) e che aveva visto affermarsi la rappresentativa di Bergamo poi vincitrice per altre 5 volte nelle successive edizioni.

Quest’anno il sodalizio valsassinese ha riproposto il meeting in tutta la sua bellezza, col percorso da ripetersi più volte in base alla categoria di appartenenza con un minimo di 1300m per le Ragazze fino a un massimo di 2200m per i Cadetti. Le gare del Meeting sono state precedute da due prove riservate alle categorie Esordienti 10 a cui hanno partecipato 100 atleti. A conclusione si sono disputati i campionati regionali Assoluti di cross corto (a breve l’articolo).

Quarta vittoria consecutiva per la compagine di Milano, sfiora il podio la nostra rappresentativa

Si allunga la striscia vincente per i rappresentanti di Milano che raggiungono quota 10 vittorie complessive, le ultime quattro consecutive eguagliando la striscia vincente che avevano già ottenuto dal 2002 al 2005. I punti ottenuti in questa edizione sono stati 1057 contro gli 895 della rappresentativa di Bergamo che si conferma tra le migliori anche in questa edizione. Al terzo posto il Trentino con un solo punto in meno. A seguire al 4° posto la rappresentativa Como/Lecco con 872, Torino con 864, Sondrio con 851, Varese con 816, Brescia con 628, Valsassina con 430, Cremona a ranghi ridotti (17 su 24 atleti che portavano punti) con 216 e ancora con meno partecipanti Genova (presente con 4 atleti) che di punti ne totalizza 128.

Esordienti nel pre-meeting: vittoria per Lorenzo Guido del Team Pasturo e 3° Nicola Spano del Cs Cortenova al maschile. Sofia Piazza dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 3^ al femminile

Le gare a loro riservate non facevano parte delle competizioni per rappresentative, ma vincere fa sempre piacere… Al maschile successo del valsassinese Lorenzo Guido con i colori del Team Pasturo, con Nicola Spano del Cs Cortenova ad accompagnarlo sul podio col terzo posto. Al femminile vittoria alla trentina Elisa Zucchelli per i colori dell’Atletica Alto Garda e Ledro con la nostra Sofia Piazza dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 3° posto. Nella top ten anche le altre lecchesi Anna Riva 5^ per la Pol Mandello, la compagna di club Emma Balzarotti 9^ e Nicole Abis 10^ per il Cs Cortenova. Al maschile al 4° posto Lucio Arienti dell’Up Missaglia, al 6° e 7° per il Cs Cortenova, Riccardo Andor Longoni e Federico Pellizzaro, all’8° per l’Us Derviese Federico Crippa, e al 9° per il Team Pasturo Filippo Mandelli.

Spettacolare galoppata solitaria per Manuel Zanini nei Cadetti 2006

Dai prati di Cortenova sono usciti tanti campioni: tra i più recenti vanno ricordati Yeman Crippa e Nadia Battocletti presenti alle ultime olimpiadi, con la trentina al 7° posto in finale sui 5000m. Ieri a Cortenova il numeroso pubblico ha potuto ammirare l’eleganza e la concretezza di Manuel Zanini in gara con la rappresentativa di Varese che veste i colori dell’Atletica Gavirate, l’atleta varesino si è messo in luce in questa stagione grazie ai titoli italiani vinti nella corsa campestre prima e successivamente nei 2000m in pista e anche al primato italiano sul miglio.

Riconoscimento a tutti i partecipanti, primi sei premiati al termine della manifestazione

Ormai è diventato un “cult”: a Cortenova si viene, si gareggia e si ritorna a casa con una confezione di formaggi. Tutti premiati e tutti contenti e ancor più i primi sei, che oltre alla confezione hanno ricevuto anche un altro premio con i primi tre a salire sul podio e a ricevere anche una coppa. Premio che, come da tradizione, è stato offerto anche a tutte le rappresentative presenti.

Di seguito i risultati dei lecchesi presenti nelle due rappresentative