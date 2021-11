Una lunga giornata sportiva quella organizzata domenica scorsa dal Cs Cortenova

Tanti gli atleti lecchesi in gara e tanti nei primissimi posti della classifica

CORTENOVA – Sono stati gli Esordienti ad aprire le “ostilità” domenica scorsa a Cortenova, dove la locale società sportiva (che quest’anno ha festeggiato il 50° di fondazione e che si era già messa in mostra organizzando a metà agosto la seconda prova del campionato italiano di corsa in montagna) ha organizzato la gara.

Una lunga giornata sportiva, aperta dalle prime gare riservate alla categoria Esordienti 10, prima le femmine e successivamente i maschi, prima dell’inizio delle altre gare riservate ai Ragazzi/e, Cadette/i in gara per il meeting giovanile, finite le gare giovanili, ecco che sulla linea di partenza si sono presentate le 60 partecipanti al campionato regionale di cross corto. Tre giri da 1km e dopo 10’54” a tagliare vittoriosa il traguardo l’orobica Erica Schiavi della Pool Società Atletica Valle Seriana. Ci ha provato la lecchese Nicole Acerboni in forza alla Bracco Atletica Milano ad impensierirla, ma anche lei deve alzare bandiera bianca e accontentarsi del 2° posto ottenuto in 10’58”, con la varesina dell’Atl Gavirate Angela Chiara Guidali a completare il podio in 11’16”.

Molte le lecchesi nelle primissime posizioni: Irene Bonanomi della Pol libertas Cernuschese si prende il 5° posto con 11’19” e precede di una posizione Alessia Bergamini, atleta di casa che conclude in 11’26”. All’8° posto ancora per la Pol Libertas Cernuschese, in 11’38”, chiude Sara Ghezzi, al 9° Ilaria Menatti lecchese che corre per la Bracco Atletica Milano e che arriva in 11’40”. A completare la top ten Marta Crippa dell’Atl. Lecco Colombo Costruzioni con 11’41”.

Gli altri migliori piazzamenti lecchesi entro la 25^ posizione

11^ Laura Renna 11’42” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Michela Gritti 11’58” (Team Pasturo), 20^ Alessia Ippolito 12’16” (Atl Lecco Colombo Costruzioni); 21^ Camilla Valsecchi 12’18” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Sono 101 i partenti nella gara maschile

E’ lotta per la vittoria con la volata a due tra il comasco Federico Maione della Multisport Cantù che vince gara e titolo con 9’10”, alle sue spalle per l’atletica Libertas Unicusano Livorno in 9’11” Francesco Alliegro. Argento regionale e terzo posto per Filippo Gandini del Cus Insubria Varese Como in 9’17”. A completare il podio lombardo Danillo Gritti dell’Atl Valle Brembana con 9’19”. Nella top ten al 6° posto Mattia Sottocornola in 9’26” per Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Gli altri migliori piazzamenti lecchesi entro la 25^ posizione

12° Martino Arlati 9’44” (Merate Atl Promoline), 20° Marco Melesi 9’56” (Cs Cortenova), 21° Andrea Zoanni 9’57” (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 22° Simone Bossetti 9’59” (Atl Lecco Colombo Costruzioni).