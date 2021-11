Assemblea del Csc Cortenova per approvazione bilancio e rinnovo del consiglio direttivo

Riconfermato all’unanimità il consiglio uscente.

CORTENOVA – Ieri il Centro Sportivo Culturale di Cortenova, si è riunito per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche in seno al consiglio direttivo, consiglio che ha ricevuto l’unanime approvazione e che quindi è stato riconfermato anche per il prossimo biennio.

Riccardo Benedetti, presidente della società valsassinese, apre la serata e successivamente lascia il microfono ai vari responsabili di settore che di volta in volta, illustrano quello che è stato fatto nel corso della stagione.

Tocca così a relazionare per l’atletica a Gianni Selva che pur un anno con molte problematiche, hanno visto il sodalizio valsassinese in cabina di regia in occasione della seconda prova del campionato italiano Assoluto di corsa in montagna e in ambito agonistico, il 2° posto al campionato italiano Csi di corsa su strada tra le società. Prendono la parola successivamente Cinzia Mascheri per il settore pallavolo, Silvio Galperti per il settore calcio e Marco Acquistapace per la sezione ciclismo.

Non solo la relazione a riguardo le attività del Centro Sportivo, a Walter Negri, tesoriere è toccato il compito di illustrare il bilancio, bilancio fatto di numeri considerevoli e non poteva essere altrimenti visto i tantissimi tesserati e il numero di attività proposte.

Ringraziamenti agli sponsor che supportano le attività del gruppo.

Nel ricordare i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione, non sono mancati i ringraziamenti a tutti gli sponsor e al l’amministrazione comunale che con ingente sforzo finanziario, ha riqualificato il campo sportivo in località Campiono, dotandolo del manto sintetico.

Grandi numeri di tesserati, rinnovata la fiducia al vecchio direttivo.

Motivo di soddisfazione e orgoglio, i quasi 500 tesserati che praticano le tre discipline proposte, atletica, calcio, pallavolo e ciclismo. Tesserati che provengono da tutta la Valsassina e non solo a dimostrazione di quanto stiano lavorando bene i vari responsabili di settore invogliano sempre di più le nuove leve.

Riccardo Benedetti riconfermato presidente, Gianni Selva ricopre la carica di vice presidente e responsabile del settore atletica, Cinzia Mascheri nel ruolo di segretaria e responsabile del settore pallavolo, Walter Negri riconfermato come tesoriere, a completare la squadra i responsabili del calcio e ciclismo Silvio Galpereti e Marco Acquistapace e per l’atletica, Emanuela Mornico.