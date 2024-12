Festa in casa Team Pasturo con la tradizionale cena. Premiati i campioni sociali

Venerdì sera, al ristorante Bellano di Taceno, oltre 120 tra atleti, allenatori e amici del gruppo

Vincono Maurizio Riva e Debora Benedetti per gli Assoluti, Filippo Mandelli per la categoria giovanile

TACENO – Oltre 120 persone si sono ritrovate per la tradizionale cena del Team Pasturo. Oltre 200 atleti tesserati (Csi/Fidal/Fisky) per il gruppo sportivo valsassinese. Il presidente Alberto Zaccagni ha premiato i primi tre atleti, sia femminili che maschili, per il Campionato Sociale Assoluto. Premiati anche i primi tre del gruppo giovanile (dai Cuccioli fino agli Allievi), un riconoscimento anche a Daniel Antonioli in qualità di atleta di riferimento del Team Pasturo e vincitore reale del Campionato Sociale.

Premiati gli allenatori Paolo Colombo e Diego Panzeri del gruppo giovanile (Cuccioli/Esordienti/Ragazzi) e Sandro Marongiu del gruppo dai Cadetti in su, premiato anche Claudio Mandelli che segue il gruppo dei più piccoli. Un grandissimo applauso è stato rivolto anche agli sponsor.

I premiati del Campionati Sociale

1° Maurizio Riva, 2° Daniele Donadoni, 3° Massimiliano Meroni (assoluti)

1^ Debora Benedetti, 2^ Elena Caliò, 3° Aurora Invernizzi (assolute)

1° Filippo Mandelli, 2° Federico Orlandi, 3° Nicolò Dedivitiis (categoria giovanile)