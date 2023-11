L’Asc Ballabio “brilla” ai campionati nazionali di danza

Le gare si sono svolte a fine ottobre a Campi Bisenzio

Tanti premi e borse di studio per i danzatori

BALLABIO – Grande soddisfazione per i danzatori dell’Asc Ballabio che lo scorso 28-29 ottobre hanno partecipato ai campionati nazionali di danza a Campi Bisenzio. In 38 sono partiti per la Toscana, solisti e gruppi selezionati durante le fasi regionali svolte lo scorso aprile a Sirmione, a bordo del bus ‘Manzoni’ di Linee Lecco.

La giuria del concorso era presieduta da Stephane Fournial (direttore del San Carlo di Napoli), composta da Francesca Frassinelli, Teresita del Vecchio, Amilcar ed alcuni commissari tecnici del comitato del CSI.

Sabato mattina si sono svolte le prime gare della categoria Juniores. Prima classificata solista Gaia Petra Amanti con borsa di studio per Ateneo della danza di Siena.

Seconde classificate gruppi classica con il Pas de trois dalla Bayadere Gaia Petra Amanti, Benedetta Ciceri, Aurora Invernizzi. Terze Classificate per la categoria moderna gruppi tutto il gruppo del balletto “Omaggio a Banksy” composto da 17 ballerine/i: Aldeghi Giadajoe, Amanti Gaia, Anemoli Rabiatou, Badoni Giada, Badoni Davide, Beccalli Giorgia, Bongiorno Francesca, Buttironi Sara, Ciceri Benedetta, Invernizzi Alice, Invernizzi Aurora , Invernizzi Sofia, Marku Isabella, Ponzoni Chiara, Ronzani Viola, Valsecchi Rachele, Viganó Anna.

Inoltre il gruppo di perfezionamento moderna con la coreografia Je te Laisserai des Mots si è aggiudicato una borsa di studio per partecipare a Bari Danza il 12/13/14 aprile 2024. La stessa borsa di studio è stata vinta da Sofia Invernizzi per la categoria solisti senior, con la coreografia “Figlia del cielo”.

Benedetta Ciceri con una coreografia di danza contemporanea e Francesca Malighetti (della scuola Arte Danza Lecco di Cristina Romano) con una coreografia di danza classica hanno vinto una bellissima borsa di studio per Eolie Dance Festival dal 27 al 30 Agosto 2024 a Lipari.

Domenica mattina invece è stato il turno dei piccoli Baby e Children. La coreografia “Fuoco” composto da Abiamba Lyn flora, Aldeghi GiadaJoe, Angel Alice, Badoni Davide, Gualtieru Maddalena, Locatelli sofia, Manco Vittoria, Maratta Guerriero Es Beatrice, Sala Rosa, Viganó Alice ha vinto il premio miglior costume.

Davide Badoni, 9 anni, con il suo assolo “Apprendista principe” è arrivato primo nella categoria solisti classica baby, e ha vinto due prestigiose borse di studio per l’Ateneo di Danza di Siena e una borsa di studio per Join your Passion stage e concorso il 2-3 dicembre a Chiavari (GE). Da citare anche per Ginevra Clemente della scuola Arte danza, prima classificata categoria contemporaneo baby con una coreografia di Maria Nicoliniho.

I ballerini e le coreografie sono state preparate dall’insegnante Barbara Fomasi che con grande orgoglio ha accompagnato i suoi allievi in queste intense giornate che sono state ricche di emozioni. “Nonostante non tutte le coreografie sono salite sul podio, ogni concorrente ha ricevuto un riconoscimento di cui poter andar fieri oltre che un attestato di partecipazione alla finale nazionale” ha commentato.