Le atlete del Cortenova protagoniste al Cross della Bosca

Cross della Bosca, brillano le atlete del Cs Cortenova

Trofeo Volpi e Cds Master, valsassinesi protagonisti

MORBEGNO – Il Cross della Bosca a Campovico ha visto il Gs Csi Morbegno alla regia delle gare valide per il campionato di società riservato alle categorie Master e al Trofeo Volpi in palio alle categorie Ragazzi/Cadetti maschili e femminili.

Regolamenti differenti con i Master a poter sommare sino ad un massimo di 20 atleti nella classifica finale mentre nelle giovanili si sommavano i punteggi ottenuti da tutti gli atleti della stessa società. Vittoria nel trofeo Volpi al femminile per i giallo blu valsassinesi, 387 sono stati i punti conquistati da Ragazze e Cadette contro i 337 dei padroni di casa del Gs Csi Morbegno e i 307 del Gp Talamona, con 168 punti all’8° posto l’Us Derviese, con 69 al 15° la Merate Atletica Promoline che precede di un posto la Virtus Calco 16^ con 48.

Merate Atl Promoline protagonista al maschile

Al maschile salgono sul podio con 352 punti gli atleti brianzoli dell’Atl Merate Promoline, trofeo al Gs Valgerola Ciapparelli con 593 punti seguita ancora dai padroni di casa con 377, Us Derviese al 6° posto con 199, Cs Cortenova all’8° con 170 e Virtus Calco al 18° con 69.

Ancora Cortenova protagonista tra le Master

All’Atl Paratico il titolo regionale Master, 376 i punti conquistati dalle bresciane, ma Cortenova si prende un ottimo 2° posto con 309 punti davanti al Gp Santi Nuova Olonio che completa il podio con 290, la Pol Bellano presente con un’unica atleta conclude con 28 punti al 14° posto.

Paratico si ripete anche al maschile, ancora più ampio il divario con le altre società nella classifica che dominano con 706 punti seguiti dai diavoli rossi del Gs Csi Morbegno che ne totalizza 558 e sente il fiato sul collo del Gp Santi Nuova Olonio a completare il podio con 556 punti. Cortenova conclude al 7° posto con 149 punti, la Pol Bellano Galperti Group chiude al 12° posto con 85 punti.

Quasi 800 partecipanti da Esordienti sino ai Master

Sono stati ben 776 gli atleti classificati nelle categorie che andavano dalla Esordienti 5 (2013/2014) sino ai Master, bene i nostri capaci di salire sul podio già nella categorie giovanili grazie alla vittoria di Anita Raineri nella Ragazze per l’Us Derviese, al 2° posto di Tommaso Bonetta della Virtus Calco trai Cadetti e al secondo posto Assoluto del Falco Luca Del Pero. Numerosi anche i podi di categoria tra i Master, Tiziano Bertoldini del Cortenova 2° nella SM45, Giovanna Cavalli 1^ tra le SF60 Per l’Atl Paratico, Maria Gianola del Cortenova 3^ tra le SF45, Vasilica Nastrut del Team Pasturo 2^ tra le Seniores, Anna Angrisani per la Pol Bellano Galperti Group col 3° posto nelle SF65, Mistica Rota del Cs Cortenova 1^ tre le SF75, Giuseppe Boschi 1° nella SM85 per l’Osa.