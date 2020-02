Mezza maratona, esordio in 1h04’54” per il Valsassinese Michele Fontana

13^ Gensan Giulietta e Romeo Half Marathon

Titolo italiano di mezza maratona in palio

VERONA – Oltre 5000 gli atleti in gara alla 13^ edizione della Gensan Giulietta e Romeo half marathon che, per l’occasione, ha assegnato il tricolore Assoluto di mezza maratona. Giornata di grandi soddisfazioni non solo per la qualità degli atleti ma anche per i tempi ottenuti da tanti partecipanti che hanno ritoccato il proprio personal best.

Esordio sulla distanza per il valsassinese Michele Fontana

Non è passata inosservata la partecipazione del valsassinese Michele Fontana, azzurro agli ultimi campionati europei di cross e mezzofondista di valore con un personale di 13’58”82 sui 5000m e con numerosi titoli nazionali di categoria vinti in carriera. Michele, dopo un doppio intervento chirurgico a entrambi i piedi per la rimozione di uno sperone osseo, ha faticato a ritrovare lo smalto dei giorni migliori ma il nuovo anno è partito col “piede” giusto. Prima la partecipazione ai campionati europei di cross, successivamente le buone prestazioni ai cross del Campaccio e alla 5 Mulini, il primato personale sui 10km in strada con 29’57” nella corsa di Miguel a Roma e ora il debutto nella mezza maratona.

A Verona il cronometro si ferma su 1h04’54” alla media di 3’04”5 al km, non lasci ingannare la 20^ posizione ottenuta dal rappresentante del Cs Aeronautica Militare, davanti a lui ben sette atleti stranieri e con l’intero podio appannaggio di corridori keniani. Vince con un ottimo 1’00”40 Joel Maina Mwangiu, seguito con 1h00’56” da Solomon Koech e a completare il podio con 1h01’26” Ishmael Chelanga Kalale, solo 4^ l’ex primatista europeo di maratona Sondre Moen (2h04’58”) che a Verona corre in 1h01’28”. 5° ma vince il titolo italiano Assoluto Daniele D’Onofrio che ferma il cronometro a 1h03’15”. Scorrendo la classifica al 61° posto Assoluto il pluri primatista italiano Master Davide Raineri, atleta derviese che con i colori della San Rocchino Brescia ferma il cronometro a 1h09’19”.

Nella competizione femminile, Valeria Roffino delle Fiamme Azzurre (il 18 aprile convolerà a nozze proprio con Michele Fontana) si piazza al 7° posto femminile correndo in 1h06’03” a 40” dal primato personale ottenuto a Lodi lo scorso anno, Titolo italiano vinto da Valeria Straneo per la Laguna Run in 1h11’34”, tempo che permette alla piemontese di vincere anche la gara davanti alla keniana Lenah Jerotich che arriva in 1h11’43”.

I risultati dei lecchesi classificati entro i 1000:

178° Dionigi Gianola 1h16’53” (Premana), 254° Lorenzo Fasana 1h19’50” (Team Pasturo), 332° Paolo Zorloni 1h22’35” (Gsa Cometa), 361° Davide Gottifredi 1h23’41” (Pol Bellano Galperti Group), 576° Taddeo Bertoldini 1h28’30” (Falchi Lecco), 660° Alessandro Vitali 1h29’40” (Pol Bellano Galperti Grtoup), 770^ (80 F) Serena Gianola 1h30’58” (Premana), 885° Tommaso Gianola 1h32’37” (Premana).