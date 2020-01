Mezzofondo: Fontana brilla a Roma, El Mazoury si difende a Bolzano

Atleti lecchesi in luce sulle strade d’Italia

Primato personale di Michele Fontana sui 10 mila metri

ROMA – Grandissima prestazione per il valsassinese Michele Fontana che, a San Silvestro, gareggia a Roma nella 10 Km su strada denominata We Run Rome, manifestazione internazionale che ha visto l’arrivo di 2748 atleti.

Gara vinta dal giovane etiope Milkesa Mengesha, oro mondiale di cross nella categoria Under 20, che ferma il cronometro a 28’50”. In 29’44”, al secondo posto, l’azzurro Daniele Meucci per il Cs Esercito che nel 2014 si fregiò del titolo europeo di maratona. A completare il podio Yassine El Fathaoui (Circolo Minerva Parma) che conclude in 29’49”. Grandissima soddisfazione per un rinfrancato Michele Fontana che strapazza il suo vecchio primato sulla distanza e scende per la prima volta in carriera sotto la soglia dei 30’. Il valsassinese di Pasturo, da anni trasferitosi a Biella dove convive con l’azzurra Valeria Roffino con cui convolerà a nozze tra qualche mese, sfiora il podio e ottiene il 4° posto con 29’57” davanti al carabiniere Stefano La Rosa che conclude al 5° posto in 30’10”.

Contento ma anche un po’ severo con se stesso “ Se ci avessi creduto subito, sarei arrivato più vicino al podio, ma va bene lo stesso. Ora spero di correre bene al Campaccio il giorno dell’Epifania che rimane una delle mie gare preferite”.

A Roma ha corso anche la compagna di vita Valeria Roffino che si prende a sua volta la 4^ piazza in 34’19” nella gara che vede il dominio della naturalizzata turca, Yasemin Can quattro volte campionessa europea di cross che stoppa il cronometro dopo 32’17”. Per l’ucraina Sofiia Yaremchuk argento in 32’35” e a completare il podio l’azzurra Federica Sugamiele in 34’08”.

El Mazoury prova a stare in scia ai migliori alla Bo Classic.

Parterre d’eccezione anche a Bolzano dove si è corsa la tradizionale Bo Classic con al via alcuni dei migliori mezzofondisti africani del momento come il ventenne etiope Telhaun Haile Bekele capace di correre i 5000 metri in 12’52” e i 10000 metri in 27’53” su strada. Questa volta, quando sembrava profilarsi l’ennesimo trionfo del continente africano, a sorpresa spunta l’azzurro Eyob Faniel portacolori delle Fiamme Oro che con un ultimo giro entusiasmante, prima rintuzza l’attacco del più blasonato avversario e sul finale si invola in solitudine al traguardo tagliato con suo enorme stupore al 1° posto in 28’21”, sette secondi in meno dell’etiope che si deve accontentare del secondo posto e 28’37” per il keniano Amos Kipruto a completare il podio.

Al 5° posto Yeman Crippa, azzurro compagno di squadra del vincitore e bronzo ai recenti europei di cross. Crippa è anche primatista italiano dei 10000m in pista con 27’10”76 togliendolo dopo 30 anni a Salvatore Antibo che era stato anche l’ultimo azzurro a vincere a Bolzano ben 31 anni fa e che ambiva a sua volta a salire sul podio. Al 16° posto in 30’28” conclude per l’Atl Casone Noceto il finanziere di Brivio, Ahmed El Mazoury.