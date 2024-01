Sci di fondo. Campionato provinciale Sondrio, Aurora Invernizzi vince nelle Allieve

In gara anche gli atleti del Nordik Ski Valsassina ma senza titolo

Memorial Eros Vedovatti, campionato provinciale a gimkana in tecnica libera

LANZADA (SO) – Organizzata dalla Polisportiva Valmalenco a Lanzada sulla pista Pradasc, sabato pomeriggio gli atleti del comitato di Sondrio hanno gareggiato per il campionato provinciale a gimkana in tecnica libera dai Super Baby fino agli Allievi. Al via anche i lecchesi ma senza titolo. Per il gruppo del Nordik Ski Valsassina vince Aurora Invernizzi tra le Allieve.

Oltre 150 atleti, 10 titoli per il campionato a gimkana, da 0,5km per i Super Baby fino ai 2,3km degli Allievi. Si è corso dal pomeriggio dalle 17 fino alle 19 con partenza individuale ogni 30”.

Tutti i vincitori di ogni gara e tutti i lecchesi

U8 Super Baby (0,5km): 1^ Virginia Compagnoni 2’37”5 (Pol Le Prese)

U8 Super Baby (0,5km): 1° Federico Cantoni 2’27”7 (Alta Valtellina), 5° Giulio Gianola 4’09”2 (Nordik Ski Valsassina).

U10 Baby (0,850m): 1^ Serena Canclini 3’40”9 (Pol Le Prese), 8^ Elisa Rusconi 5’28”8 (Nordik Ski Valsassina), 10^ Giorgia Tantardini 6’38”0 (Nordik Ski Valsassina), 11^ Mia Bergamini 11’11”7 (Nordik Ski Valsassina).

U10 Baby (0,850m): 1° Maurizio Bertolina 3’31”6 (Sporting Livigno), 25° Daniel Orlandi 6’03”6 (Nordik Ski Valsassina), 26° Mario Mascheri 7’49”6 (Nordik Ski Valsassina), 27° Federico Matteo Carissimi 7’52”1 (Nordik Ski Valsassina).

U12 Cuccioli (1,2km): 1^ Viola Vittoria Venturini 4’36”3 (Pol Le Prese), 12^ Greta Barbieri 5’38”3 (Nordik Ski Valsassina), 16^ Arianna Carissimi 8’51”8 (Nordik Ski Valsassina), 17^ Sofia Ghezzi 12’09”3 (Nordik Ski Valsassina).

U12 Cuccioli (1,2km): 1° Raffaele Sosio 4’29”4 (Alta Valtellina), 20° Francesco Bellati 5’43”8 (Nordik Ski Valsassina).

U14 Ragazze 1,6km): 1^ Benedetta Bracchi 4’59”3 (Alta Valtellina), 19^ Elisa Barbieri 6’34”5 (Nordik Ski Valsassina).

U14 Ragazzi (1,6km): 1° Nicolò Pedranzini 4’12”3 (Alta Valtellina), 25° Matteo Rusconi 5’55”2 (Nordik Ski Valsassina), 27° Mattia Artusi 6’40”2 (Nordik Ski Valsassina), 28° Omar Spotti 6’47”5 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allieve ultimo anno (2,3km): 1^ Aurora Invernizzi 7’50”0 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allievi ultimo anno (2,3km): 1° Daniele Nani 7’24”0 (Pol Valmalenco).

Trofeo “Memorial Eros Vedovatti” vince l’Alta Valtellina

Ben 11.786 punti per l’Alta Valtellina che porta a casa il trofeo, al secondo posto lo Sporting Livigno con 6.096 punti, a chiudere il podio la Polisportiva Le Prese con 2.548 punti. Al sesto posto i lecchesi del Nordik Ski Valsassina chiudono con 1.005 punti.