Sabato le gare in tecnica classica, domenica la mass start in libera

I prossimi appuntamenti in programma per la stagione dello sci nordico

COMELICO SUPERIORE (BL) – Prossimo appuntamento con lo sci nordico per sabato e domenica quando a Padola, frazione del comune di Comelico Superiore (Belluno), le categorie Under 18 e Under 20 disputeranno il campionato italiano a loro dedicato. Sabato 10km al femminile e 15km al maschile in tecnica classica, domenica sempre sulle stesse distanze ma in tecnica libera e con partenza in mass start, le gare daranno anche i punti della 5^/6^ tappa di Coppa Italia e proseguiranno per queste categorie a Schilpario il 12 e 13 gennaio dove si assegneranno i titoli di campione italiano di sprint in tecnica libera e dei 10/15km in tecnica classica con partenza mass start.

A Dobbiaco dall’1 al 3 aprile, le ultime tappe con sprint in tecnica classica valevole anche per il campionato italiano Under 18. La staffetta al sabato, 3x5km al femminile e 4×7,5km al maschile, domenica mass start in tecnica classica con 10km al femminile e 15km al maschile in tecnica classica per gli Under 16 valevoli per la Coppa Italia, 15km al femminile e 20km al maschile per gli Under 18 valevoli come campionato italiano, 20km al femminile 30km al maschile per gli Under 20 col titolo nazionale in palio.

Altre due location per i campionati italiani, Lama di Mocogno dal 4 al 6 marzo per gli Under 16 con sprint in tecnica classica, 5km a l femminile e 7,5km al maschile in tecnica libera e a concludere le staffette 3x4km al femminile e 3x5km al maschile in tecnica libera. A Cogne appuntamento dall’11 al 13 marzo col campionato italiano Under 14, si partirà con la sprint in tecnica libera, si proseguirà con 4km al femminile e 5km al maschile in tecnica classica per concludere con la staffetta mista 4×3,3km in tecnica libera.

Per i Seniores le date della Coppa Italia saranno già in questo week end a Padola dove si disputeranno la 7^ tappa con due appuntamenti, 10/15km in tecnica classica e 10/15km in tecnica libera con partenza mass start, il 30 gennaio alla Marcialonga (70km) in tecnica classica l’8^ tappa con partenza in mass start, il 12 e 13 febbraio a Schilpario la 9^ tappa con una sprint in tecnica libera e una mass start di 15/20km in tecnica classica con partenza in mass start, penultima giornata a Lama di Mocogno dove il 5 marzo ci sarà una 10/15km in tecnica libera e il 6 marzo la Pursuit (partenza con i distacchi della giornata precedente) di 10/15km a tecnica libera, per finire a Dobbiaco il 30 marzo una 10/15km in tecnica libera, il 1° aprile una sprint in tecnica classica, il 2 aprile la staffetta mista e il 3 aprile in mass start e in tecnica classica, la 30km al femminile e la 50km al maschile, le gare di Dobbiaco assegneranno anche i titoli Assoluti e Under 23.

La lecchese Laura Colombo attualmente al comando della Coppa Italia Under 23

A poche gare dalla fine, tra le Under 23 a comandare con 651 punti Laura Colombo del Cs Esercito con la compagna di club Federica Cassol a tallonarla da presso con 626 punti. Anna Rossi altra lecchese in classifica, per il Cs Carabinieri attualmente si trova in 8^ posizione con 337 punti, Aurora Invernizzi per il Nordik Ski, con sole due gare all’attivo, occupa la 22^ posizione con 52 punti con la compagna di club, Angelica Selva con una sola gara all’attivo è 29^ con 18 punti.

Al maschile nella classifica Assoluta dedicata ai civili, balza al comando per lo Sc Under Up con 1025 punti Fabrizio Poli, i lecchesi in classifica con due apparizioni al 20° posto Stefan Goretti (Sc Comunità Montana) con 54 punti, Francesco Ticozzelli 22° con 47 punti, al 25° posto con una, Martino Vassena 25° con una sola apparizione e con 40 punti all’attivo, Angelo Pepe a 35 punti e 28° posto, Carlo Bellati 31° con 29 punti e una gara solamente, tutti questi atleti in gara per il Nordik Ski.

Nelle classifiche dedicate alle Seniores con anche le atlete militari, Laura Colombo figura al 7° posto con 338 punti, Anna Rossi al 16° con 204, Aurora Invernizzi (Nordik Ski) 33^ con 38 punti (due gare), Angelica Selva compagna di club è 41^ con 15 punti e una sola gara.