Sci di fondo. Primaluna e Nordik Ski al campionato italiano Allievi

Secondo posto per Laura Colombo in Coppa Italia Giovani/Senior

PRAGELATO (TO) – Il fine settimana scorso si è svolto il campionato italiano di sci nordico Allievi, venerdì la gara sprint, sabato gara lunga e domenica le staffette per comitati.

Venerdì mattina le qualifiche, 1,2km in tecnica libera, ben 117 atleti al maschile e 98 femminile. Per le qualificazioni passavano i primi 30 atleti e successivamente quarti, semifinali e finale a sei per il titolo italiano. Al maschile c’era il lecchese Marco Colombo (Sc Primaluna) che ha chiuso in 3’03”73 al 59° posto. Anche al femminile nessuna delle nostre va oltre le qualifiche, ma le nostre migliori sono al 46° Maria Invernizzi (Nordik Ski) in 3’34”5, al 55° Elena Bortot (Sc Primaluna) in 3’37”87, al 75° Maddalena Camozzini (Sc Primaluna) in 3’54”53 e all’87° Alessia Ruzza (Nordik Ski) in 3’59”84.

Sabato 7,5km al maschile e 5km al femminile, gara in tecnica classica

Partenza individuale con 20” di distacco tra ogni atleta, due giri da 3,750km in tecnica classica. Dopo 18’03”8 il campione italiano è Edoardo Trombetta dello Skicollege Veneto, al 69° chiude Marco Colombo in 20’48”9. Al femminile vince la trentina Alice Leoni dello Sc Marzola Gsd in 14’57”0. Le nostre lecchesi: 51° posto per Maria Invernizzi in 17’15”3, al 55° posto Elena Bortot in 17’19”9, all’80° posto Alessia Ruzza in 18’34”0 e al 91° posto Maddalena Camozzini in 19’26”3.

Domenica staffette in gara per comitati.

Al maschile 3x5km, tecnica classica; vince la Lombardia della Alpi Centrali A con Stefano Epis, Daniel Pedranzini e Pietro Zanoli in 39’00”7, al 2° posto Veneto A in 39’22”0 e al 3° posto per Alto Adige A in 39’26”6. Al 19° posto Alpi Centrali G con Marco Colombo in seconda frazione in 42’20”1.

Al femminile 3x4km, a vincere il Veneto A con Caterina Milani, Gemma Dandrea e Vanessa Cagnati con 40’39”4, al secondo posto il Trentino A in 41’26”6 e al terzo posto con gli Alpi Occidentali A in 42’13”3. Per le nostre lecchesi 15° posto con Alpi Centrali C per Maria Invernizzi in seconda frazione in 45’02”1, 21° posto con Alpi Centrali D per Elena Bortot in prima frazione in 47’24”8, 25° posto Alpi Centrali E con Alessia Ruzza in seconda frazione in 50’13”8 e 26° posto Alpi Centrali F con Maddalena Camozzini in terza frazione in 51’04.”

Coppa Italia, in gara anche i Giovani/Seniores, secondo posto per Laura Colombo

Venerdì hanno gareggiato anche i Giovani/Seniores. Molto bene in 3’15’29” col 3° tempo di qualifica per Laura Colombo, a solo 72 centesimi Martina Bellini entrambe dello Cs Esercito. Nella finale a vincere Stefania Corradini (Sottozero Nordic Team), al secondo posto Laura Colombo e al terzo Sara Hutter delle Fiamme Oro.

Peccato, sabato, sui 10km in tecnica classica con una caduta prima di partire che le ha impedito di gareggiare. A vincere Martina Bellini in 25’10”5, al secondo posto Sara Hutter in 25’48”3 e al terzo posto Stefania Corradini in 25’49”9.