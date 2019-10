Sci. Un sogno che si avvera per Anna e Laura, lo sport diventa un lavoro

Le due fondiste valsassinesi potranno fare della loro passione una professione.

Sono state arruolate nei gruppi sportivi di Carabinieri ed Esercito

PRIMALUNA- Buone notizie per lo sci nordico lecchese: le due fondiste valsassinesi Anna Rossi e Laura Colombo hanno coronato un sogno, entrare a far parte di un gruppo sportivo militare e fare della propria passione, un “lavoro”.

Prima delle vacanze estive, è stata Anna Rossi a passare il concorso per arruolarsi nel Centro Sportivo dei Carabinieri a Selva Val Gardena e invece notizia di questi giorni dell’arruolamento di Laura Colombo nel Centro Sportivo Esercito di Courmayeur.

Conosciamo da vicino le due atlete valsassinesi di Primaluna partendo da Anna Rossi.

Anna Rossi, classe 2001 inizia a gareggiare sin da piccola nelle file dello Sc Primaluna e già dai primi anni si mette in evidenza tanto che riesce a vincere il trofeo Topolino, manifestazione internazionale che la vede sul gradino più alto del podio due volte tra le Baby e una tra le Allieve. Nata e cresciuta nelle file dello Sc Primaluna Giovanni XXIII°, nelle ultime stagioni si è trasferita per studio in Valtellina e prima di arruolarsi ha difeso per qualche stagione i colori dello Sc Alta Valtellina, ma i legami con i suoi vecchi compagni di squadra sono sempre forti.

La passata stagione ha vinto il titolo italiano tra le Aspiranti nella sprint a Pragelato e nella 5km a Campolongo di Rotzo, ha partecipato con la divisa azzurra al festival della Gioventù Europea a Sarajevo, ed ora a lei la possibilità di provare a fare quel salto di qualità e a noi la speranza di vederla in tv e poter tifare per lei.

Ciao Anna, innanzitutto complimenti per questo primo traguardo raggiunto, cosa significa per te essere riuscita ad arruolarti nel centro sportivo?

“Questo è un traguardo che non tutti riescono a raggiungere, ed esserci riuscita mi fa sentire fortunata e orgogliosa per il lavoro svolto in questi anni e mi da ancora di più la carica per continuare al massimo”.

Quanto ci tenevi?

“Tantissimo, in quanto mi dà l’opportunità di trasformare la mia passione in un lavoro, poter fare ciò che si ama non è da tutti e quindi sono felicissima per questo”.

Cosa cambia adesso?

“Le mie giornate non cambiano molto da come le vivevo prima in quanto frequentando ancora la scuola devo focalizzare anche su di essa, è l’ultimo anno di liceo e quindi devo impegnarmi ancor di più per prendere il diploma.”

E per il futuro?

“Non so cosa il futuro abbia in serbo per me, credo che il sogno nel cassetto di ogni atleta sia staccare il biglietto per mondiali e olimpiadi e chissà… magari sulle piste di casa. Diciamo che nella stagione che sta per iniziare , mi sono prefissata di dare sempre il massimo e di stare attaccata e dare filo da torcere alle ragazze del 2000 e soprattutto alle mie compagne di squadra della Under 20che sono fortissime. Poi ho nel mirino la partecipazione alle gare di Coppa Europa e provare a qualificarmi per i mondiali Juniores.

Vorrei se mi consentite, fare le congratulazioni a Laura per il suo arruolamento nel Cs Esercito, so cosa si prova, ci sono passata un paio di mesi prima e gi auguro tutto il bene possibile per la sua, speriamo, lunga carriera sportiva. Sono super felice anche per lei”.

Ringraziando Anna per la sua disponibilità, da parte nostra i complimenti per questo primo importante traguardo raggiunto e i più sinceri auguri perché i suoi sogni possano avverarsi. A breve l’intervista anche a Laura Colombo impegnata in queste ore nel raduno al passo dello Stelvio.