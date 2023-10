Skiroll Coppa Italia NextPro, una grandissima Paola Beri vince sul Monte Bondone

Aurora Invernizzi vince entrambe le prove, un argento e un oro per Mattia Combi

Sabato a Trento sprint in tecnica libera, domenica sul Monte Bondone gara in salita in tecnica classica

TRENTO – Nel week end due gare di skiroll del circuito Coppa Italia NextPro. Sabato la sprint di 200m, dai Pulcini (2013/2015) fino ai Giovani/Seniores (2007 in avanti). Oltre 100 atleti al via, prima le qualifiche e successivamente le finali. Bene i lecchesi che riescono a vincere con Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) nella categoria Children (2008/2011) e Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) è secondo nei Pulcini (2012/2016).

I vincitori di ogni categoria e i lecchesi in gara

Pulcini: 1^ Aurora Salzillo 21”26 (Olimpic Lama)

1^ Aurora Salzillo 21”26 (Olimpic Lama) Pulcini: 1° Filippo Armellini 20”19 (Os Orsago), 2° Mattia Combi 20”77 (Sc Primaluna Giovanni XXIII)

1° Filippo Armellini 20”19 (Os Orsago), 2° Mattia Combi 20”77 (Sc Primaluna Giovanni XXIII) Children: 1^ Aurora Invernizzi 17”84 (Nordik Ski Valsassina), 15^ Alessia Ruzza 21”61 (Nordik Ski Valsassina)

1^ Aurora Invernizzi 17”84 (Nordik Ski Valsassina), 15^ Alessia Ruzza 21”61 (Nordik Ski Valsassina) Children: 1° Thomas Maestri 16”12 (Us Carisolo), 8° Marco Combi 18”26 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

1° Thomas Maestri 16”12 (Us Carisolo), 8° Marco Combi 18”26 (Sc Primaluna Giovanni XXIII). Giovani/Seniores: 1^ Lisa Bolzan 15”78 (Sc Orsago), 4^ Maria Invernizzi 17”22 (Nordik Ski Valsassina), 7^ Camilla Crippa 18”07 (Team Brianza), 10^ Paola Beri 19”56 (Nordik Ski Valsassina), 12^ Aurora Ruzza 20”27 (Nordik Ski Valsassina)

1^ Lisa Bolzan 15”78 (Sc Orsago), 4^ Maria Invernizzi 17”22 (Nordik Ski Valsassina), 7^ Camilla Crippa 18”07 (Team Brianza), 10^ Paola Beri 19”56 (Nordik Ski Valsassina), 12^ Aurora Ruzza 20”27 (Nordik Ski Valsassina) Giovani/Seniores: 1° Emanuele Becchis n13”89 (Entraque Alpi Marittime).

Domenica gara in distanza a Bondone, tre vittorie lecchesi

Organizzata dalla società Team Futura-Asd White Fox, in collaborazione con il Comitato Fisi Trentino e l’Apt di Trento, la gara si è disputata a Bondone (TN) dai Baby (1Km) fino ai Giovani/Seniores maschile (8,5km). Ben 259 atleti in gara, 90 nella gara più lunga. Tre vittorie per i nostri, grandissima la Master Paola Beri capace di battere tutte le avversarie Assolute, 4,5km in 23’18”2. Aurora Invernizzi, figlia di Paola, vince nelle Allieve (4,5km) in 25’25”0, terza vittoria di Mattia Combi nei Cuccioli (2km) in 11’08”1.

Tutti i vincitori e i lecchesi in gara