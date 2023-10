Skiroll. Il valsassinese Aksel Artusi (Cs Esercito) 2° Under 20 Juniores

44° Gran Prix Sportful organizzata dallo Sci Nordico Sportflu Pedavena-Croce D’Aune

Oltre trecento atleti al via, tre podi per lo Sci Club Primaluna

PEDAVENA (BL) – Con l’organizzazione dello Sci Club Nordico Sportful, domenica si sono svolte le gare del 44° Gran Prix Sportful, al 38 atlete femminile della categoria Giovani/Seniores e ben 87 atleti maschili. La gara più corta è quella di 1 km per gli Under 10 femminile, quella più lunga di 9,5 km per Giovani/Seniores maschile con partenza da Pedavena e arrivo a Croce D’Aune.

Tre podi per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII

1 km per gli U12 (Cuccioli) con 5’05”8 vince Mattia Combi, stesso percorso per gli U10 e al secondo posto troviamo Cecilia Bonacina in 6’46”7 e Michele Artusi in 7’12”8. La lecchese di Primaluna Laura Colombo 3^ Seniores (Cs Esercito) conclude 6^ tra le Giovani/Seniores in 41’48”2. Nelle prime 16 classificate sono ben 13 le atlete dei corpi militari. Bene anche il primalunese Aksel Artusi 2° Under 20 Juniores (Cs Esercito) in 33’31”5.

Classifica di società

Il Cs Esercito vince il trofeo con 2011 punti, al 2° posto il Gruppo Fiamme Gialle con 1743 punti e al 3° posto lo Sc Bosco Lessina con 1579 punti, al 10° posto lo Sc Primaluna Giovanni XXIII con 748 punti, al 23° il Nordik Ski Valsassina con 335 punti.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara

Under 10 Baby femminile 1km: 1^ Petra Coppa 6’21”8 (Pol Sovramonte), 7^ Giorgia Tantardini 9’30”3 (Nordik Ski Valsassina).

1° Elia Raineri 5’57”1 (Asd Anterselva), 2° Michele Artusi 7’12”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 7° Daniel Orlandi 8’24”6 (Nordi Ski Valsassina). Under 12 Cuccioli femminile 1km: 1^ Moira Pante 5’56”1 (Pol Sovramonte), 2^ Cecilia Bonacina 6’16”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 6^ Sara Gianola 7’24”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 7^ Martina Bortot 7’31”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

1° Mattia Combi 5’05”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII). Under 14 Ragazzi femminile 3,1km: 1^ Agnese Petris 15’58”3(Us Val Padola), 6^ Nina Pomoni 19’24”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

1° Thomas Gaole 13’59”4(Sc Bosco Lessina), 7° Marco Combi 15’59”2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17° Matteo Rusconi 19’19”2 (Nordik Ski Valsassina), 22° Tommaso Ticozzelli 21’16”2 (Nordik Ski Valsassina). Under 16 Allievi femminile 3,1km: 1^ Greta Colleselli 15’35”5 (Sci Cai Monte Lussari), 4^ Cristina Artusi 16’07”4 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

1° Filippo Segala 12’34”0 (Sc Bosco Lessina), 11° Marco Colombo 13’46”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 32° Luca Bergamini 16’55”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII). Under 18 Aspiranti femminile 9,5km: 1^ Vanessa Cagnati 46’18”5 (Sc Bal Bois).

1° Alessio Romano 36’11”0 (Cs Carabinieri). Giovani/Seniores femminile 9,5km: 1^ Maria Gismondi 38’07”5 (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle), 6^ Laura Colombo (3^ Seniores) 41’48”2 (Cs Esercito), 28^ Angelica Selva (6^ Under 23) 49’58”2 (Nordik Ski Valsassina).

