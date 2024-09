Skiroll, Maria Invernizzi argento nel Campionato Italiano categoria Giovani

9^ e 10^ tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll e Campionato Italiano sprint Assoluti e Giovani a Boario

In Coppa Italia doppia medaglia d’oro per Aurora Invernizzi

BOARIO- Nel week-end a Boario (BS) la 9^ e 10^ tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll e sabato si è svolto anche il Campionato Italiano sprint categorie Assoluta e Giovani. Gare organizzate dallo Sci Club Schilpario con la collaborazione dello Sci Club Darfo Boario Terme e con il patrocinio della Provincia di Brescia, della Comunità Montana Valle Camonica e dei Comuni di Schilpario e Boario Terme.

150m per la gara sprint in Tecnica Libera, prima le qualificazioni e successivamente gli ottavi, i quarti e la finale. Molto bene la valsassinese dello Sci Club Comunità Montana Valsassina Maria Invernizzi (Giovani dal 2005 fino ai 2008) argento nel Campionato Italiano. Successo ad Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), al 6° posto chiude Camilla Crippa (Team Brianza).

Nelle gare del sabato sul podio Aurora Invernizzi e Luca De Gregorio.

Senza il titolo italiano per le categorie giovanili, nella Children vince Aurora Invernizzi (Cm Valsassina), al 3° posto Luca Di Gregorio (Cm Valsassina) nella stessa categoria.

I vincitori e i risultati dei lecchesi nella 9^ tappa Coppa Italia NextPro

Pulcini (2013/2017)-1^ Sofia Orsi (Us Carisolo).

Pulcini (2013/2017)-1° Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco), 5° Mattia Combi (Sc Primaluna).

Children (2009/2012)-1^ Aurora Invernizzi (Cm Valsassina).

Children (2009/2012)-1° Federico Sartori (Sc Ledrense), 3° Luca De Gregorio (Cm Valsassina), 7° Marco Combi (Sc Primaluna), 9° Mattia De Gregorio (Cm Valsassina).

Giovani (2005/2008)-1^ Anna Maria Ghidi (Alimpic Lama), 2^ Maria Invernizzi (Cm Valsassina), 6^ Camilla Crippa (Team Brianza).

Giovani (2005/2008)-1° Davide Piccinini (Made 2 Win).

Seniores-1^ Alba Mortagna (Valdobbiadene), 6^ Paola Beri (Cm Valsassina).

Seniores-1° Michele Valerio (Us Carisolo).

Master MBM/MCM-1° Alessio Berlanda (Team Futura).

10^ tappa della Coppa Italia. Vince Aurora Invernizzi (Allievi U16), secondo Marco Combi (Ragazzi U14)

In gara la Mass Start in distanza in Tecnica Libera, al via dagli U10 Baby fino ai Giovani/Seniores e Master. Baby U10 (2015/2018) in gara 2km sul circuito cittadino a Darfo Boario Terme, a vincere Kevin Rastelli (Pol Le Prese) con 5’56”6, stesso percorso al femminile e a vincere Mila Drassich (SS Mladine) con 6’42”8.

4km per la categoria U12 Cuccioli (2014/2013), a vincere Giacomo Miaci (Winter Sc Subiaco) con 10’22”6. Due lecchesi in gara: 4° Mattia Combi (Sc Primaluna) con 10’33”8, al 5° Lorenzo Bonacina (Sc Primaluna) con 12’03”8. Al femminile 16 piccole atlete, Sofia Orsi (Us Carisolo) vince con 10’26”3.

Si allunga la distanza, 6km per gli U14 Ragazzi (2012/2011), a vincere Lorenzo Briscoli (Made 2 Win) con 14’03”5, molto bene Marco Combi (Sc Primaluna) 2° classificato con 14’14”0. Stessa distanza per le U14 Ragazzi al femminile, a vincere Adele Abdreolli (Made 2 Win) con 14’25”4, Cecilia Bonacina (Sc Primaluna) conclude al 6° posto con 17’22”5.

8km per gli U16 Allievi (2010/2009), Federico Sartori (Sc Ledrense) vince con 18’03”3, sfiora il podio Riccardo Bergamini (Sc Primaluna) 4° con 18’08”8, bene anche Luca De Gregorio (Cm Valsassina) 5° con 18’08”8, al 7° posto Mattia De Gregorio (Cm Valsassina) con 18’27”6. Al femminile grande risultato per Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) vincitrice con 18’35”7.

Nella categoria Master C (F4) 8 giri per 16km, Silvano Berlanda (Team Futura) vince con 36’51”3. Per la categoria Giovani/Seniores femminile 6 giri per 12km, 31 atleti in gara e tutto il podio per i gruppi militari: a vincere Federica Cassol (Cs Esercito) con 31’03”0, al 6° posto Laura Colombo (Cs Esercito) con 31’28”6, Maria Invernizzi (Cm Valsassina) 10^ con 32’39”2, la Master Paola Beri (Cm Valsassina), mamma di Maria e Aurora Invernizzi, conclude al 14^ posto con 32’57”4, al 19° posto Camilla Crippa (Team Brianza) con 34’37”7, al 29° posto la Master Daniela Carmagnola (Cm Valsassina) con 44’40”9.

Ben 45 atleti al maschile per la categoria Giovani/Seniores, a vincere dopo 16km è stato Matteo Tanel (Robinson Ski Team) con 37’28”5, al 26° posto Marco Colombo (Sc Primaluna) con 42’11”0.