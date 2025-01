Vam Race. Ivan Testa e Marco Guerriero lontani dal podio agli Italiani di Ciclocross Master

La giornata sportiva si è svolta nella località di Faè di Oderzo in provincia di Treviso

Giornata sportiva difficile per i due portacolori della Vam Race

TREVISO – Giornata sportiva difficile per i due portacolori della Vam Race, impegnati sabato 11 gennaio ai Campionati Italiani di Ciclocross Master, che si sono svolti nella località trevigiana di Faè di Oderzo. L’evento ha ospitato le gare amatoriali valide per l’assegnazione dei titoli italiani di specialità.

Giornata sfortunata per Ivan Testa, che chiude al quarto posto nella gara riservata ai master 5 (50-54 anni). Il biker di Lecco commenta così la sua performance: “Ci tenevo a partecipare, pur consapevole di non essere al top della forma. Questo si è subito riflesso dopo la partenza. Ho capito subito che faticavo a spingere, anche sui tratti pianeggianti. Non sono mai stato in corsa per il podio. Ho chiuso al quarto posto. Sono un po’ deluso, ma più di così non potevo fare“.

Situazione simile per l’atleta Marco Guerriero, che commenta così la sua prestazione: “Arrivo da una settimana di influenza, quindi sapevo di non poter puntare a un buon risultato. Tuttavia, ci tenevo comunque a partecipare ai Campionati Italiani. Ho chiuso al quattordicesimo posto nella mia categoria e ho fatto una fatica incredibile“.

Sempre in casa Vam Race, da segnalare anche la performance di Stefano Bonacina, che nel giorno dell’Epifania ha preso parte al classico cross country del Trofeo Autoghinzani, a Calusco d’Adda (BG). Il biker ha chiuso all’ottavo posto, conquistando la vittoria nella sua categoria Master 3 (40-44 anni).