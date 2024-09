E’ iniziata la seconda fase di iscrizioni che proseguirà fino a mercoledì 11 settembre

Anche quest’anno ci saranno la camminata ludico motoria a coppie e la corsa Junior

VERCURAGO – Il 21 settembre torna la Corsa a Coppie dell’Innominato, la bellissima gara con partenza e arrivo all’oratorio di Vercurago. La partenza è fissata alle ore 16 e l’organizzazione è affidata alle associazioni del paese: Oratorio San Giovanni Bosco, Avis Vercurago, Gev Lumaca e Amici di Chiara.

E’ iniziata la seconda fase di iscrizioni che proseguirà fino a mercoledì 11 settembre, in questa data si chiuderanno le iscrizioni on-line sul portale di Kronoman. Da giovedì 12 a giovedì 19 settembre sarà possibile iscriversi solo in presenza presso l’oratorio di Vercurago (orari serali). Le iscrizioni termineranno giovedì 19 settembre o comunque al raggiungimento delle 250 coppie iscritte complessivamente alle due corse (per motivi organizzativi e logistici non sarà più possibile iscriversi il giorno antecedente e il giorno stesso della corsa).

E’ tutto pronto per la 9^ edizione della Corsa a Coppie dell’Innominato e 3^ corsa/camminata ludico motoria a coppie. In questa 9^ edizione della corsa è stata apportata una variante nella parte finale del percorso, nello specifico sulla discesa che porta dalla frazione Somasca al centro storico di Vercurago. Per evitare la parte abbastanza scivolosa, in caso di pioggia, della scalinata di via Novella l’organizzazione ha deciso di fare percorrere la scalinata che parte a fianco della Pizzeria La Sfinge e arriva in prossimità delle scuole dove svoltando a destra verso la palestra riprende il consueto tracciato. Il chilometraggio complessivo rimane più o meno identico.

Naturalmente non può mancare la Corsa Innominato Junior. Due categorie: la prima per i bambini e bambine dai 6 ai 9 anni, la seconda per i ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni. Le iscrizioni, totalmente gratuite, in questo caso si effettuano direttamente sul posto il giorno stesso della corsa.

Tutte le informazioni sul sito www.corsacoppieinnominato.it.