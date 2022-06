(S)Punti di Vista. Art. 1 della Costituzione. Cosa significa che la sovranità appartiene al popolo?

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Oggi proseguiamo insieme l’analisi dell’art. 1 della nostra Costituzione, analisi avviata venerdì scorso (qui l’articolo): dopo aver capito insieme che L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro oggi andiamo a scoprire meglio cosa significa che la sovranità appartiene al popolo; prima, però, vi ripropongo il testo integrale e vigente dell’art. 1 della Costituzione italiana:

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Il principio della sovranità popolare è il principio fondamentale della nostra Repubblica; i costituenti lo hanno posto bene in vista nell’art.1: la sovranità appartiene al popolo; questo significa che la sovranità non appartiene nè al governo nè al parlamento bensì al popolo. E’ un principio importante!

Andando ancor più nello specifico ciò significa che coloro che ricoprono cariche istituzionali, ad esempio il Presidente del Consiglio o i parlamentari, non ci comandano ma ci rappresentano e sono chiamati a mettere in atto le nostre aspirazioni, le nostre indicazioni programmatiche di popolo e a realizzare i nostri progetti di popolo.

E’ quindi importante riempire la parola “popolo” di significato e allora, cari lettori, vi domando provocatoriamente se si possa parlare davvero di un popolo italiano, se questo popolo esista concretamente in unità di intenti e da un punto di vista strettamente identitario; l’Italia è stata fatta ma gli italiani? La questione identitaria non riguarda dove si è nati all’interno della penisola o come si sia stati educati nella propria famiglia, la questione identitaria riguarda I principi ispiratori della nostra identità nazionale di popolo; dove si trovano questi principi? Nella Costituzione perciò è importantissimo leggerla e conoscerla.

In senso giuridico il popolo è l’insieme delle persone fisiche (individui in carne ed ossa e non persone giuridiche, associazioni, società, istituzioni) che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità, vale a dire che essere cittadini significa innanzitutto essere titolari della sovranità.

“La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”: l’unico limite alla sovranità popolare è rappresentato dalla Costituzione quindi vigiliamo attentamente quando ne vengono proposte modifiche.

A venerdì prossimo!

Giovanna Samà

