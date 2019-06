A Valmadrera grande successo per la Tosca

VALMADRERA – Spostata per il maltempo da Villa Gavazzi al cinema teatro di Valmadrera, è andata in scena nella serata di sabato 22 giugno, all’interno del programma di Estate Lirica, la Tosca di Giacomo Puccini organizzata con Spirabilia dai comuni di Valmadrera, Civate e Oggiono.

Salone pieno, in tanti hanno partecipato all’appuntamento valmadrerese. Introduzione affidata al sindaco Antonio Rusconi che ha salutato il collega Angelo Isella di Civate, gli assessori Brioni e Butti presenti insieme alla collega Bosisio.

Il sindaco di Valmadrera ha ricordato come la cultura rappresenti un investimento importante per tutta la comunità. Poi il via alla rappresentazione con tanti applausi per un’interpretazione davvero riuscita.