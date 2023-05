Groeneveld-Beka e Fondazione Timken donano 75mila dollari per l’Opera Pia Magistris

Nell’ultimo consiglio comunale il ringraziamento ufficiale da parte dell’amministrazione

Groeneveld-Beka e Fondazione Timken ancora una volta al fianco della città

VALMADRERA – Prima di dare avvio ai lavori del consiglio comunale dell’11 maggio scorso, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi ha espresso il ringraziamento e la gratitudine dell’Amministrazione comunale verso la Groeneveld-Beka per la nuova donazione di 75.000 dollari da parte della Fondazione Timken destinata ad alcuni interventi presso la Rsa Opera Pia Magistris.

In particolare i locali al terzo piano non più utilizzati dalle Religiose che si occupavano degli ospiti, verranno convertiti in ulteriori quattro camere per ospiti, che dovranno essere dotate di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e arredate per la loro funzionalità.

Erano presenti in sala consiglio, in rappresentanza di Groeneveld-Beka / Fondazione Timken, Vincenzo Bambini, Plant Manager e Giuseppe Castelnuovo, ex assessore del comune di Valmadrera e attuale Presidente del Comitato Gemellaggi.

Il Sindaco ha inoltre ricordato come Fondazione Timken, lo scorso anno, ha deciso di sostenere con un’analoga donazione gli interventi di riqualificazione dell’orto botanico presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Il sindaco Rusconi ha inoltre auspicato che altre aziende del territorio di Valmadrera, come la Groeneveld-Beka, dimostrino l’impegno e l’affetto verso la comunità di Valmadrera con donazioni a strutture storiche della comunità come la Casa di Riposo Comunale “Opera Pia Magistris”.

Successivamente il sindaco ha evidenziato come, sul fronte sicurezza, è stato ottenuto da Regione Lombardia il contributo di oltre 15000 euro per il trasferimento degli uffici polizia locale e anagrafe negli edifici dell’ex banca.