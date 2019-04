Un’importante vittoria, e un’ottima partita, da parte dell’Adinox Starlight, quintetto che supera 60-44 l’ostico Bresso

Valmadrera, ad un turno dalla conclusione della stagione regolare del campionato di serie C, conquista il sesto posto in classifica, strappando il biglietto per i play off.

VALMADRERA – Grande soddisfazione del coach Colombo appena dopo la fine della partita con la conquista dei play off: “Abbiamo fatto una buona partita, è la quinta vittoria consecutiva che sancisce i play off con un turno d’anticipo. Inizia bene Valmadrera che prende 5-6 punti di vantaggio con i canestri di Adan, il contropiede micidiale, è una buona difesa che concede solo venti punti alle ospiti. Inizio ripresa bruttino per l’Adinox

Starlight che segna solo 2 punti nei primi minuti del terzo quarto ma tiene in difesa. Qualche penetrazione della Oddo portano il break 51-33 e la partita va in porto in tranquillità”.

Arriva anche il commento del presidente Pino Scelfo: “Un grazie a tutte le ragazze che pur essendo infortunate, hanno voluto giocare ugualmente evidenziando grande attaccamento alla società, alla squadra, al gruppo. E, alle giovani, che si sono messe a disposizione. Play off raggiunti- conclude Scelfo- e adesso guardiamo avanti”.