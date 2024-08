Valmadrera. Lavori di teleriscaldamento: Via Roma e Via Manzoni chiuse ad agosto

Accessi alternativi e parcheggi garantiti durante i lavori di teleriscaldamento

VALMADRERA – Lunedì 5 agosto a Valmadrera inizieranno i lavori per la segnaletica stradale a supporto del progetto di teleriscaldamento che coinvolge Via Roma e Via Manzoni. Questi interventi mirano a concludere la posa delle tubazioni necessarie per il sistema di teleriscaldamento tra le due vie, e richiederanno alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Dal 5 al 17 agosto, il tratto terminale di Via Roma, in direzione di Piazza Monsignor Citterio, sarà chiuso completamente al traffico veicolare a partire dall’incrocio con Via Fatebenefratelli. In questa fase, sarà comunque possibile accedere a Via Manzoni attraverso Via Preguda, Via S. Antonio e Piazza Monsignor Citterio.

Successivamente, dal 18 al 25 agosto, i lavori si sposteranno all’inizio di Via Manzoni, comportando la chiusura totale al traffico a partire da Piazza Monsignor Citterio. Durante questa seconda fase, le auto e i motocicli potranno accedere percorrendo Via Roma, Piazza Monsignor Citterio, Via Stoppani, Via Volta e Via F. Rocca.

Nonostante le chiusure, sarà sempre possibile accedere ai parcheggi pubblici nelle vicinanze del Cinemateatro. Nella prima fase, si potrà entrare da Via Asilo e Via Incoronata e uscire attraverso Via S. Giuseppe per proseguire su Via Trieste. Inoltre, con l’inizio dei lavori su Via Roma, sarà garantita la riapertura a doppio senso di circolazione su Viale XXV Aprile.

L’amministrazione comunale ha scelto di programmare questi lavori durante il mese di agosto per minimizzare i disagi ai cittadini e alle attività commerciali.