Valmadrera. Nuove tariffe per il Fatebenefratelli: non cambiavano da oltre vent’anni

Aumentati i costi delle utenze e le spese di pulizia per il centro culturale, oltre che l’IVA

Le tariffe restano comunque tra le più basse del territorio

VALMADRERA – Dopo essere rimaste invariate per oltre 20 anni, le tariffe per utilizzare le sale del Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera hanno subito un adeguamento. A richiederlo gli aumenti dei costi delle utenze e spese pulizia e dell’applicazione dell’IVA al 22% che di fatto annulla le maggiori entrate per il Comune.

La nuove tariffe, che rimangono tra le più basse per le sale pubbliche del territorio, sono state mantenute differenziate secondo il tipo di utilizzo, gli orari ed il tipo di manifestazione e sono state sono calcolate tenendo conto dei costi a carico del Comune, in particolare per le spese per le utenze e per le pulizie oltre che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Come previsto dal Regolamento dei contributi, le associazioni di Valmadrera riconosciute dall’Amministrazione comunale hanno comunque diritto, nel corso di ciascun anno, a 4 utilizzi gratuiti delle sale comunali.