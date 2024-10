Valmadrera. Nuovi campi da padel al Centro Sportivo Rio Torto

Un passo verso l’ampliamento dell’offerta sportiva

I campi da padel saranno realizzati direttamente dal Tennis Club 88

VALMADRERA – Lo scorso lunedì è stato approvato l’addendum alla convenzione esistente con il Tennis Club 88, che prevede la realizzazione di due nuovi campi da padel coperti. Questo progetto, che l’associazione porterà avanti a proprie spese, si svilupperà negli spazi attualmente occupati dal campo da calcetto. L’iniziativa rappresenta un passo verso l’ampliamento delle offerte sportive del club, rispondendo così al crescente interesse per il padel nella comunità.

Il progetto era stato proposto dal Tennis Club 88 nel 2021, in risposta alle criticità legate al campo da calcetto. Dopo vari confronti con l’Associazione e consultazioni con il Comune di Malgrate, con cui è in vigore una convenzione per il Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto, l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere la proposta, riconoscendone i molteplici vantaggi.

In primo luogo, i campi da padel saranno realizzati direttamente dal Tennis Club 88, evitando così i costi per il rifacimento del terreno in sintetico del campo da calcetto, che sarebbe stato a carico del Comune come opera di straordinaria manutenzione. Inoltre, il padel, sport emergente in rapida diffusione, contribuirà a rendere gli impianti del Centro Sportivo Rio Torto ancora più attrattivi per gli sportivi.

Infine, l’addendum, in conformità con quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. n. 38/2021, prevede che il Tennis Club 88, in qualità di concessionario dell’impianto, garantisca condizioni di utilizzo che favoriscano l’aggregazione e l’inclusione sociale, promuovendo attività rivolte ai giovani e offrendo agevolazioni tariffarie per i residenti dei comuni di Valmadrera e Malgrate nell’accesso ai nuovi campi da padel.