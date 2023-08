Frana sulla Sp 72: “Al lavoro per la riapertura per il fine settimana”

Resta chiusa anche la Sp 62: “La strada è stata già pulita, ma dobbiamo ispezionare il fronte franoso”

Dopo la rimozione dei massi finiti in strada, si lavora sulla Sp 72 per il disgaggio e il ripristino delle reti paramassi

VARENNA – L’obiettivo, o meglio, l’auspicio è quello di riuscire a riaprire la Sp 72 (chiusa al traffico così come la Sp 62 con ordinanza provinciale) entro il fine settimana. Sono iniziate questa mattina, martedì, le operazioni di pulizia e ripristino del tratto di strada provinciale, tra Lierna e la località Fiumelatte nel Comune di Varenna, colpito nel tardo pomeriggio di ieri da una frana.

“Stiamo lavorando in loco per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza per rendere di nuovo percorribile l’arteria” fa sapere Mattia Micheli, consigliere provinciale delegato alla Viabilità. “Il primo intervento, relativo alla pulizia della strada, è stato effettuato. Ora bisogna continuare con il disgaggio del materiale rimasto sul fronte franoso. Dopodiché sarà possibile intervenire per ripristinare le reti danneggiate dal movimento franoso”.

Impossibile, almeno per ora, sbilanciarsi in tempistiche certe sulla riapertura al transito lungo la provinciale che costeggia il lago: “Non è sicuramente questione di ore, ma di giorni. L’auspicio è riuscire a ripristinare le condizioni di sicurezza per il fine settimana. Sappiamo che il nostro territorio è molto fragile dal punto di vista idrogeologico e ne abbiamo avuto conferma anche stavolta”.

Anche in Valsassina la strada provinciale 62 è chiusa al transito per via di una frana che, sempre ieri, ha colpito il territorio in località Pennaso, tra Taceno e Bellano.

“La strada è stata pulita – spiega Micheli -. Prima di riaprire, dobbiamo però effettuare un controllo della parte da dove si è staccato il movimento franoso con relativa colata di fango. Contiamo di riuscire a farlo oggi o al massimo domani”. Non si potrà riaprire alla circolazione prima di aver compreso bene quello che è successo: “E’ una questione di sicurezza” precisa il vice presidente provinciale. “La strada in sé sarebbe già percorribile perché è stata pulita, ma bisogna prima accertarsi della situazione del fronte franoso”.