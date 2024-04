“Introbio pulita”: volontari all’opera per promuovere la cura del territorio

La manifestazione, giunta alla terza edizione, si conferma un successo con la partecipazione di tanti giovanissimi

INTROBIO – Una mattinata dedicata alla pulizia e alla cura del paese che ha visto all’opera una cinquantina di volontari tra cui tanti giovanissimi. “Introbio pulita” è giunta alla terza edizione confermandosi una iniziativa di successo utile anche per trasmettere anche ai più piccoli l’amore per il verde e per il proprio paese.

Il ritrovo è stato fissato al Pala-Baster dove si è distribuito a tutti i partecipanti il materiale necessario per poi proseguire con la pulizia delle aree individuate.

“Il fautore di questa iniziativa è stato Riccardo Paroli ma poi il tutto si è concretizzato grazie all’aiuto di tanti volontari – spiega il consigliere Mauro Silva – Indispensabile il supporto di Roberto Galli, Franco Ruffinoni, Gianbattista Spreafico e Piero Selva. Non da meno l’aiuto delle famiglie e dei ragazzi che ogni anno ci seguono entusiasti. Quest’anno tra le aree su cui ci siamo concentrati la Via per Santa Caterina, il parco della scuola primaria, la piazza Carrobbio, la zona della Casa delle Guide e la pista ciclo pedonale. Abbiamo coinvolto i bambini anche alla ricerca di spazzatura in aree nascoste e sotto la vegetazione, oggetti che magari non sono visibili ma che sono comunque dannosi per l’ambiente. I piccoli si sono divertiti in questa insolita caccia. E’ stata una bella giornata chiusa con un momento di svago”.

Dopo il lavoro il gruppo si è dato appuntamento come da consuetudine alla “Cascina di Giorgio” adiacente alla pista ciclabile per un pranzo in compagnia offerto dall’Agriturismo le trote blu e da Pensa alla frutta. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Introbio, dal Gruppo Alpini e da Paroli Ernesto Materiali Edili e Rifugio Tavecchia.