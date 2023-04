Pasturo abbassa la Tari e ha in programma molte opere pubbliche

Aggiudicati i lavori del terzo lotto di via Casere per un importo di 440mila euro

In autunno si asfaltano le strade del centro di Baiedo e per il torrente Grinzone finanziato il rifacimento del tombotto per 300mila euro

PASTURO – E’ stato portato in Consiglio Comunale il programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Pasturo oltre all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario del 2022.

Diversi gli interventi previsti per la sistemazione di alcune aree del paese. Sono stati infatti aggiudicati e inizieranno a breve i lavori per il terzo lotto della via Casere per un importo di 440mila euro. Il tratto interessato è quello da via Don Ticozzi fino al punto in cui si sono già svolti alcuni lavori e si sta effettuando l’allargamento. La Strada sarà a doppio senso e si prevede anche la realizzazione di un marciapiede oltre ad altri posti auto rispetto a quelli tutt’ora presenti nel parcheggio esistente.

Sempre a Baiedo, per cui è stato vinto un bando di 500mila euro, sono già arrivati 178mila euro per la prima trance di lavori, grazie alla quale verrà rifatto il manto stradale del centro della frazione, opere che prenderanno il via in autunno.

“C’é stata una variazione di bilancio di previsione 2023/2025 per l’acquisizione di contributi dei Pnrr di 70 mila euro per la digitalizzazione dei sevizi del Comune e il cloud – illustra Ettore Ticozzi, vice sindaco con delega al Bilancio e al Patrimonio – Inoltre è stata approvata l’autorizzazione per il mutuo di 560 mila euro necessari per l’intervento di demolizione e costruzione della scuola primaria. Per quello che riguarderà più da vicino i cittadini ci sarà una riduzione sulle utenze domestiche della Tari del 5,5% grazie ai contributi ricevuti da Silea per la buona condotta degli abitanti di Pasturo e il raggiungimento del 77% della raccolta differenziata. Prossimamente verrà anche adottato anche l’uso del sacco rosso.”

Inoltre sono ultimati i lavori per il rifacimento degli argini del torrente Grinzone per un importo di 81 mila euro.

“Sempre riguardo questo torrente sono stati finanziati 300 mila euro per rifare il tombotto (canale di scolo)- spiega il vice sindaco – Un intervento necessario per la sistemazione della parete crollata e solo al termine di questi lavori potrà essere sistemato anche il manto stradale di Viale Triste che ora versa in condizioni critiche”.