“Pessina” trionfa al “Palio delle frazioni” di Primaluna con l’arciere Pozzoli e il cavaliere Maroni

Successo per la manifestazione medioevale giunta alla 24° edizione

PRIMALUNA – E’ stata la frazione “Pessina” ad aggiudicarsi la 24° edizione del Palio delle Frazioni che si è svolto sabato sera.

L’evento organizzato dal “Gruppo sbandieratori e musici delle Torre di Primaluna” ha preso il via nel pomeriggio con una visita guidata alla torre del paese. A seguire è stata celebrata la messa e si sono tenuti spettacoli di intrattenimento con musici, sbandieratori e figuranti. Flambetta di “Foco Loco” ha coinvolto il pubblico con la sua avvincente performances.

L’evento è entrato nel vivo al campo sportivo dell’oratorio dove i sei cavalieri con i loro arcieri si sono sfidati per la conquista dell’anello d’oro. Ognuno di loro rappresentava una frazione del paese: Primaluna, Barcone, Cortabbio, Pessina, Gero e Vimogno.

Circa 300 gli spettatori dell’attesa manifestazione che hanno resistito anche alle minacce del tempo. Soddisfatti per la riuscita gli organizzatori che come ogni anno si prodigano per mantenere vivo il tradizionale evento. Deny Tatto di Primaluna ha realizzato i premi consegnati ai vincitori.

LA CLASSIFICA

1° posto “Pessina” 23 punti con il cavaliere Gianni Maroni e l’arciere Mauro Pozzoli (che si aggiudicò anche la passata edizione rappresentando la frazione “Vimogno”)

23 punti con il (che si aggiudicò anche la passata edizione rappresentando la frazione “Vimogno”) 2° e 3° classificati a pari merito con 19 punti, “ Primaluna” con il cavaliere Claudio Sabatini e l’arciere Nicola Pozzoli e “Vimogno” con il cavaliere Dario Canella e l’arciere Luca Canella

con il e e con il e l’arciere 4° posto “Barcone” 15 punti: cavaliere Serafino Tantardini e arciere Walter Baruffaldi

15 punti: e 5° posto “Cortabbio” 14 punti: cavaliere Attilio Pomi e arciere Sofia Frigerio

14 punti: e 6° posto “Gero” 13 punti: cavaliere Celeste Valsecchi e arciere Auguro Canella