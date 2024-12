Primaluna. Majorettes, banda e sbandieratori per l’accensione dell’albero di Natale

Questa sera, domenica, alle 20:30 Il “Grande Concerto di Natale ” in chiesa prepositurale

Sabato 21 dicembre alle 20:30 il Concerto di Natale del “Corpo Musicale Marco d’Oggiono” a cura della Sezione Ana di Lecco

PRIMALUNA – Acceso l’albero di Natale in piazza Quinto Alpini, presenti alla cerimonia gli amministratori, i cittadini ma i veri protagonisti del momento sono stati i bambini della scuola primaria del paese. A impreziosire la manifestazione le esibizioni del “Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio”, delle “Moon Light Majorettes” e degli “Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna”. Immancabile il supporto alla cerimonia del Gruppo Alpini di Cortabbio e di Primaluna.

La Comunità Pastorale Madonna della Neve, per iniziare la novena di Natale, ha programmato il “Grande Concerto di Natale” per questa sera, domenica 15 dicembre, alle ore 20.30 in Chiesa prepositurale a Primaluna. Seguirà un rifresco in Piazza a cura delle Associazioni della Comunità Pastorale.

La Sezione Ana di Lecco propone per sabato 21 dicembre alle 20:30 il Concerto di Natale del Corpo Musicale Marco D’Oggiono diretto dal maestro Matteo Anghileri premio “Raffaele Ripamonti a.m. Alpino dell’Anno”, sempre presso la chiesa parrocchiale intitolata ai Santi Pietro e Paolo.