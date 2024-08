Raccolta differenziata: novità in Valsassina, al via gli incontri con la cittadinanza

Si parlerà dell’introduzione del sacco rosso e blu e della tariffa puntuale

Appuntamento venerdì 23 agosto al cine-teatro di Pasturo (ore 20.45), sono invitati anche i proprietari di seconde case

PASTURO – Quello in programma stasera (venerdì 23 agosto) a Pasturo sarà soltanto il primo di una serie di incontri che saranno organizzati nei prossimi mesi in Valsassina per illustrare le novità sulla raccolta differenziata che saranno introdotte a partire dal prossimo anno.

Stasera, ore 20.45 al cine-teatro Bruno Colombo di Pasturo (via Manzoni, 18), le Amministrazioni Comunali, in collaborazione con Silea, invitano cittadini e villeggianti a una serata informativa per illustrare le novità e rispondere ai dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti.

Si è scelto di cominciare proprio il 23 agosto per dare la possibilità di partecipare all’incontro anche ai proprietari delle seconde case. L’introduzione del sacco blu e del sacco rosso, già avvenuto in tanti altri comuni della Provincia di Lecco, rappresenta un passo importante nel percorso della raccolta differenziata dei rifiuti. Durante l’incontro si parlerà anche di tariffa puntuale.