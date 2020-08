Ballabio. Cinema all’aperto: martedì in scena Wall-E

BALLABIO – Prosegue la rassegna Cinema all’aperto, organizzata dal Comune di Ballabio, sotto le stelle del parco Grignetta. Martedì 18 agosto, ore 21.15, verrà proiettato il film “Wall-E” di Andrew Stanton. Si tratta di un film di grande successo che si è aggiudicato un Premio Oscar come miglior film di animazione e 6 nomination. Una pellicola per tutti che diverte, appassiona e fa riflettere sul futuro del nostro pianeta.

Gli altri due film della rassegna, i cui titoli verranno resi noti in prossimità delle proiezioni, sono in programma il 25 agosto e il 1° settembre. L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Parcheggi nei pressi dei due ingressi del parco, in via Fiume e in via Confalonieri.

A causa dell’emergenza sanitaria si ricorda che tutti gli spettacoli sono soggetti alle prescrizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Ordinanza del ministero della Salute e della Regione Lombardia.