Banda di Barzio in festa per la patrona di Santa Cecilia

Premiati i musicanti più attivi e presentati i nuovi componenti del sodalizio

Annunciato il raggiungimento di 50mila euro per il progetto solidale “Accumoli nel cuore”

BARZIO – Doppia festa per il Corpo musicale di Barzio che quest’oggi, domenica, ha celebrato la patrona Santa Cecilia e ha annunciato con grande soddisfazione il raggiungimento della quota di 50mila euro nell’ambito del progetto solidale “Accumoli nel cuore”.

La giornata dedicata alla banda e a tutti i sostenitori del sodalizio ha preso il via con la messa celebrata in chiesa parrocchiale da don Paolo Invernizzi, ex musicante, ordinato sacerdote lo scorso mese di giugno, e accompagnato dalla corale Santa Cecilia e dal Corpo musicale. Dopo la funzione e la visita al cimitero per omaggiare i musicanti scomparsi, tutti i partecipanti si sono riuniti per il pranzo all’albergo Vittoria.

Come da tradizione sono stati assegnati i riconoscimenti per gli anniversari di permanenza nella banda. A riceverli sono stati Domenico e Lorenzo Valsecchi, musicanti da 25 anni, Giuseppe Spreafico (40 anni di attività), Sergio Camozzini (45 anni di attività) e l’ex presidente Attilio Canali per i suoi 60 anni vissuti nella banda.

Il presidente Mario Tagliaferri ha poi presentato gli undici nuovi allievi e i quattro nuovi musicanti: Pierluigi Marchionni (che rientra nel gruppo dopo un periodo di pausa), Yuri Bergamo, Elena Bianchin e Michele Combi.

Dopo la consegna dei riconoscimenti è stato presentato il calendario “Un anno di musica” che accompagnerà la musicanti e simpatizzanti per tutto il 2020.

La festa ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sul progetto solidale Accumoli nel cuore, il cui obiettivo era raccogliere 50mila euro da destinare all’acquisto della cucina da collocare in una struttura polifunzionale che sarà realizzata nel comune distrutto dal sisma del 2016.

“Oggi sul conto corrente dell’iniziativa sono presenti 43mila 738 euro, ma ci sono stati già confermati altri contributi, quindi possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto” ha comunicato con emozione il presidente Tagliaferri, che ha poi ringraziato tutte le associazioni che hanno collaborato al raggiungimento della quota, con un pensiero speciale per Giovanni Combi, presidente della Banca della Valsassina per l’importante sostegno dato al progetto.

La giornata si è chiusa in musica, immancabile compagna nella vita di tutti i componenti della banda e delle loro famiglie.