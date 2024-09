Valmadrera: modifiche alla viabilità nei prossimi giorni

A partire da giovedì 12 settembre

VALMADRERA – Modifiche alla viabilità in Via Santa Vecchia a Valmadrera dove, fino a domenica 6 ottobre, sarà istituita una chiusura parziale al transito veicolare. Sarà attivato un semaforo o un moviere per regolare il traffico su una corsia e sarà vietata la sosta con rimozione forzata nelle aree di parcheggio pubblico.

Le modifiche saranno suddivise in tre fasi: fase 1, dall’intersezione con Via Cantoni fino all’altezza del civico nr. 15; fase 2, dall’altezza del civico nr. 15 fino all’altezza del civico nr. 7/a; fase 3, dall’altezza del civico nr. 7/a fino all’altezza del civico nr. 5.

Inoltre, in Via dell’incoronata (dall’intersezione con Via dell’Asilo fino all’intersezione con Via Roma, di fronte alla chiesa d San Giuseppe), sarà istituita una chiusura al traffico veicolare dalle ore 8.30 di lunedì 16 settembre fino alle ore 18.30 di martedì 17 settembre. Infine, sarà vietata la sosta con rimozione forzata nei parcheggi antistanti l’ingresso principale del cineteatro Artesfera e nei parcheggi di Via San Giuseppe.