Colle. La strada è vita: successo per il 1° torneo dedicato alle vittime della strada

L’idea è partita grazie all’iniziativa “Per le vie delle croci”

Gs Colle in campo per sensibilizzare i giovani

COLLE BRIANZA – All’oratorio di Nava, frazione di Colle Brianza, si è svolta domenica scorsa la 1^ edizione del torneo di calcio a 5 dedicato alle vittime della strada.

10 squadre si sono sfidate tra divertimento, impegno ed entusiasmo senza scordare la tematica sociale molto importante su cui tutti i presenti sono stati chiamati a riflettere.

Il sindaco Tiziana Galbusera ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a questa società sportiva e alle persone che la animano. “E’ una realtà radicata nel nostro comune, attiva ormai da molti anni: intere generazioni di bambini di Colle sono cresciuti insieme giocando a calcio con l’associazione. Grazie allo sport, ed è questo l’aspetto più importante, hanno appreso valori fondamentali: il rispetto, la correttezza sul campo e fuori, l’importanza del lavoro di squadra”.

Sono questi i valori importanti che vengono trasmessi grazie al gioco e che rendono veramente preziosa la presenza di questa società.

“Un ringraziamento è rivolto inoltre a tutte le persone che, a diverso titolo, collaborano e supportano questa realtà, senza di loro non sarebbe possibile portare avanti queste iniziative. Per questo, come sindaco di Colle, posso garantire che vi sarà il supporto da parte della giunta per il futuro: saremo presenti e attenti a recepire le necessità ed i suggerimenti che dovessero arrivare dall’associazione”.

Un ulteriore punto di merito è l’adesione data all’iniziativa “Per le vie delle croci”, un’iniziativa veramente importante di sensibilizzazione dei più giovani al tema della sicurezza stradale.

Sappiamo tutti che gli incidenti sulle strade sono tanti, con conseguenze che possono essere veramente pesanti e gravi per intere famiglie – ha detto Angelo Fontana del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo -. E’ importante partire dai giovani per riflettere su questi temi e riuscire a fare prevenzione. A volte basta poco per evitare il peggio: rispetto delle regole, attenzione e prudenza”.

Proprio questa partecipazione ha dato vita a questo torneo di calcio a 5, intitolato “La strada è vita” e che ha messo insieme l’aspetto sportivo e ludico con un tema molto serio.

“La nostra comunità rivolge un pensiero particolare a Carlo Perego, ragazzo giovanissimo

di Colle che ha perso la vita in un incidente stradale, e a tutte le vittime della strada della

comunità” ha detto il sindaco Tiziana Galbusera ringraziando Federico Corti,

presidente del gruppo sportivo, i volontari, Giuseppe Tavola e Marco Fumagalli che hanno organizzato e promosso questo torneo in collaborazione anche con il PST Real Brianza e il Gruppo Alpini del Campanone.

“Lo sport deve essere una strada piena di vita per crescere con impegno e responsabilità. Crediamo che la disciplina sportiva possa giocare una partita significativa: la partita del

buon esempio – ha continuato il sindaco -. Come state dimostrando voi giovani che avete organizzato questo torneo di calcio dedicandolo a tutte le vittime della strada, dopo aver partecipato alla messa del 5 maggio celebrata da don Alberto Pirovano alla presenza delle autorità, delle associazioni – ha detto Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo -. Eh sì, caro sport, hai un potenziale immenso: puoi cambiare la vita delle persone parlando ai giovani e ai meno giovani. Alcuni consigli utili: il primo, rispettare il codice della strada, moderare la velocità, non distrarsi con lo smartphone, non assumere alcol e sostanze stupefacenti, fare la corretta manutenzione alla propria automobile e moto. Bastano veramente pochi attimi per distruggere la propria vita e quella altrui”.

Per il bel gesto di aver organizzato il primo torneo dedicato alla memoria di tutte le vittime della strada in provincia di Lecco, la Polisportiva di Monte Marenzo ha consegnato una coppa alla Gs Colle Brianza, che a sua volta ha ringraziato la Polisportiva.

Un ringraziamento alla sindaca Tiziana Galbusera, per la sua disponibilità e sensibilità, ad Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale Polisportiva Monte Marenzo, al Gs Colle Brianza, che ha il merito di aver creato le magliette con il logo con la scritta “La strada è vita”.

In conclusione è intervenuta Croce Castiglia presidente dell’associazione Matteo La Nasa che da anni collabora con la Polisportiva per l’iniziativa delle Via delle Croci. L’associazione si pone come obiettivo la sensibilizzazione e la prevenzione stradale nelle scuole e lotta per i diritti civili delle vittime della strada e dei loro famigliari.

Al termine della giornata sono state premiate le squadre vincitrici: al primo posto QDS, al

secondo CIAD ed al terzo Lizzatialco.