Il Festival Tra Lago e Monti parte da Lecco il 25 luglio

Attesa per il Cuartet che si esibirà a Palazzo Belgiojoso

“Una serata a Buenos Aires: Piazzolla nascosto”

LECCO – Parte anche quest’anno da Lecco il “Festival di musica Tra Lago e Monti”. Il concerto inaugurale della 32^ edizione del festival – che si avvale della direzione artistica del Maestro Roberto Porroni, è promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, e vede il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Como e Lecco, Provincia di Lecco e Acel Energie – è in programma giovedì 25 luglio presso Palazzo Belgiojoso con inizio alle ore 20.30 (ingresso libero).

Ad aprire l’edizione 2019 del Festival sarà il concerto dal titolo “Una serata a Buenos Aires: Piazzola nascosto”, proposto dal ensemble Cuartet composta da Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso). Durante la serata verrà proposto, per la prima volta in Italia “The Rough Dancer and the Cyclical Night”, un capolavoro “nascosto” di Astor Piazzola. Ma ci sarà spazio anche per altri brani del compositore argentino, come “Chau Paris”, “Tango Ballet” o “Fuga y misterio”. Le elaborazioni sono curate dal Maestro Porroni.

Cuartet è un originale ensemble di recente costituzione che intende proporre in una nuova dimensione timbrica la musica brasiliana e argentina del ‘900, con l’intento di valorizzare l’aspetto più colto della musica brasiliana di autori come Villa Lobos, Gnattali, Jobim, Gismonti, Pixinguinha e di proporre gli aspetti meno noti della musica argentina di Piazzolla e Guastavino. La differente estrazione dei musicisti consente una visione davvero originale di questo repertorio: la proposta sta incontrando significativi consensi in vari Paesi europei presso i pubblici più diversi. Il loro primo cd, “Brasilar”, ha avuto grande successo; prossima l’uscita del secondo cd.

Il programma dei concerti di “Tra Lago e Monti”, a ingresso libero e quasi tutti con inizio alle 20.30 (tranne il concerto al crepuscolo a Concenedo del 17 agosto, quello a Varenna del 20 agosto e quello al rifugio Ratti-Cassin del 24 agosto), è il seguente: