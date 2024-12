Giardini di Mandello, domani (giovedì) la riapertura al pubblico

Concluso l’intervento di riqualificazione del primo lotto

“Migliorata la fruizione di uno spazio pubblico della nostra comunità, rendendo ancora più attrattiva Mandello”

MANDELLO – Da domani, giovedì, verranno riaperti i giardini pubblici di Mandello dopo il completamento delle opere di riqualificazione del primo lotto.

L’intervento, che ha interessato principalmente l’area a lago, ha avuto l’obiettivo di rendere gli spazi più fruibili, creando percorsi pedonali e aree di sosta pensate per il passeggio e il relax.

Si è puntato, inoltre, a valorizzare ulteriormente la zona, facendo dei giardini un punto di riferimento per residenti e turisti, sottolineando il ruolo centrale del Lido Comunale come principale area balneabile della città. Il Comune ha investito un totale di 650 mila euro, di cui 500 mila euro finanziati tramite contributo regionale.

Il percorso a lago, che parte dal porticciolo di Piazza Garibaldi, è stato sistemato con acciottolato e prolungato fino alla punta dove sfocia il torrente Meria. La pavimentazione in ghiaietto fine, oltre a garantire una superficie regolare, comporta una ridotta manutenzione ed è facilmente percorribile anche da persone con disabilità, mantenendo una continuità con i percorsi esistenti nel Parco, come i due vialetti interni ai giardini rinnovati, con la stessa finitura.

Il Belvedere, uno degli elementi distintivi dell’area, è stato allargato e tutto il percorso pedonale vicino al lago è stato delimitato da una recinzione metallica che si estenderà lungo il torrente Meria, garantendo sicurezza senza compromettere la visibilità.

Lungo il percorso sono state posizionate delle sedute dalle forme sinuose di colore grigio chiaro, realizzate in cemento armato, che si integrano perfettamente con il paesaggio circostante, offrendo spazi di sosta e socialità. Dietro di esse è stata piantumata una “quinta verde” fiorita, come suggerito dai cittadini nell’incontro pubblico svoltosi presso le sale polifunzionali, prima dell’avvio dei lavori.

A valorizzare ulteriormente l’area una nuova scalinata panoramica permette l’accesso alla spiaggia, fungendo anche da punto di incontro o piccola tribuna per eventi, con una rampa che assicura l’accessibilità a tutti.

Anche il prato a nord della spiaggia è stato rinnovato, con nuovi arredi e siepi per una fruizione ordinata dell’area.

In prossimità della Darsena Falck, lungo il percorso che la costeggia, è già presente un piccolo chiosco stagionale. Questa struttura temporanea ha già supportato durante la scorsa stagione le attività della spiaggia, contribuendo a migliorare i servizi per gli utenti e garantendo un punto di sorveglianza in un’area che ha evidenziato alcune problematiche nell’utilizzo degli spazi. La struttura rimarrà operativa fino alla realizzazione della nuova struttura bar.

Nei primi mesi dell’anno prossimo, a conclusione dei lavori in corso, sarà posizionata la nuova struttura dell’Infopoint. Il prato, già preparato e seminato, dovrà attendere la primavera per diventare verde.

Purtroppo, l’illuminazione dei giardini ha subito danni a causa di atti vandalici, ma sono già stati installati corpi illuminanti temporanei per garantire la continuità dell’illuminazione. Nelle prossime settimane saranno installati i nuovi corpi illuminanti per uniformare l’illuminazione dell’area.

“L’intervento di riqualificazione – spiega il vicesindaco Andrea Tagliaferri – è parte di una strategia più ampia per rinnovare e attrezzare gli spazi pubblici per una migliore fruizione della nostra comunità e un uso turistico che rende ancora più attrattiva Mandello, contribuendo allo sviluppo economico delle attività del settore. Siamo convinti che investire in bellezza sia il modo migliore per valorizzare storia e patrimonio di uno dei borghi più belli del nostro lago e garantire futuro a chi ci vive”.