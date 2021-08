Lecco. I danni del maltempo: in via Agliati cede un muro

Una trentina le chiamate arrivate ai Vigili del Fuoco nella notte

Le forti piogge hanno fatto collassare il muro del campo sportivo nel rione San Giovanni

LECCO – Il temporale si abbatte un’altra volta sul Lecchese: una trentina le richieste di aiuto che hanno visto intervenire i vigili del fuoco la scorsa notte, fra sabato e domenica, in tutta la provincia.

In via Agliati, nel rione San Giovanni a Lecco, il muro del campo sportivo dell’oratorio è ceduto in piena notte, con fango, grossi massi e detriti che hanno invaso la carreggiata, colpito e spostato di qualche metro un’auto parcheggiata. Il parroco don Giuseppe Pellegrino è stato svegliato verso mezzanotte e mezza, la zona attualmente è delimitata, con la strada è chiusa al traffico al passaggio tra via Nino Castelli e via Don Antonio Invernizzi.

In città, nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti anche per il taglio di piante cadute a causa del temporale, allagamenti e fughe di gas.

Ieri sera, sabato 31 luglio, invece, in via Montegrappa nel parco di Villa Greppi in cui un albero, abbattuto dal forte vento, ha colpito e tranciato i cavi dell’ illuminazione. A Bellano un fulmine ha colpito il cimitero, danneggiando tredici tombe.