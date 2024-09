Acufene: esiste una terapia?

Dalla fisioterapia alla psicoterapia, l’acufene si affronta con il supporto di più specialisti.

RUBRICA – L’acufene è una condizione che si manifesta con la percezione di suoni, come ronzii, fischi o pulsazioni, in assenza di una fonte sonora esterna. Questo disturbo può essere temporaneo o cronico, lieve o debilitante, e può influenzare profondamente la qualità della vita di chi ne soffre. L’acufene non è una malattia in sé, ma un sintomo di un problema sottostante, che può riguardare l’orecchio interno, il sistema nervoso centrale, o essere associato a fattori come stress, esposizione a rumori forti, traumi o condizioni mediche preesistenti.

Le cause dell’acufene sono varie e complesse. Tra le più comuni ci sono:

– Danno alle cellule ciliate dell’orecchio interno: una delle cause più frequenti è il danno a queste cellule, che può derivare da un’esposizione prolungata a rumori forti.

– Perdita dell’udito: molti pazienti con acufene soffrono anche di ipoacusia. Quando l’orecchio non riceve adeguati stimoli sonori dall’esterno, il cervello può “compensare” con la percezione di suoni interni.

– Disturbi muscolari e articolari: problemi alla mandibola o tensioni muscolari del collo possono contribuire all’acufene.

– Fattori psicologici: ansia e stress possono non solo scatenare l’acufene, ma anche peggiorarne la percezione.

Il trattamento multidisciplinare: un approccio completo

Poiché l’acufene può essere causato da una vasta gamma di fattori, il trattamento richiede spesso un approccio multidisciplinare, che coinvolge professionisti di diverse specialità. Questo approccio mira a trattare sia le cause sottostanti che i sintomi dell’acufene, migliorando la qualità della vita del paziente.

Otorinolaringoiatra (ORL): il primo passo è spesso una valutazione da parte di un ORL, che esamina l’orecchio e valuta eventuali problemi uditivi o danni fisici.

Audiologo: se l’acufene è associato alla perdita dell’udito, l’audiologo può suggerire l’uso di apparecchi acustici per migliorare la percezione dei suoni esterni, riducendo così l’acufene.

Fisioterapista: per i pazienti il cui acufene è legato a tensioni muscolari o problemi articolari, come la disfunzione temporo-mandibolare, la fisioterapia può essere utile per alleviare la tensione e migliorare i sintomi.

Psicologo o psicoterapeuta: lo stress e l’ansia possono peggiorare la percezione dell’acufene. Tecniche di rilassamento, gestione dello stress e supporto psicologico possono aiutare a ridurre l’impatto emotivo del disturbo.

Neurologo: nei casi più complessi, soprattutto se si sospettano problemi legati al sistema nervoso centrale, può essere necessario il coinvolgimento di un neurologo.

La Terapia di Riqualificazione dell’Acufene (TRT)

Un trattamento particolarmente efficace per l’acufene è la Terapia di Riqualificazione dell’Acufene (TRT). Sviluppata negli anni ’90 dal Dr. Pawel Jastreboff, la TRT si basa sul principio di “riqualificare” il cervello, in modo che non percepisca più l’acufene come un suono fastidioso o minaccioso. Il trattamento si articola in due componenti principali:

Counseling: durante la TRT, i pazienti vengono educati sulla natura dell’acufene, per ridurre l’ansia e la preoccupazione legate alla condizione. Comprendere che l’acufene non è un segnale di un danno imminente può ridurre l’impatto psicologico del disturbo.

Terapia sonora: la TRT include anche l’uso di suoni di fondo a basso volume per ridurre il contrasto tra il silenzio e l’acufene. L’obiettivo è “desensibilizzare” gradualmente il cervello, in modo che ignori l’acufene come ignora molti altri suoni di sottofondo presenti nella vita quotidiana.

Terapia cognitivo-comportamentale (CBT): questa forma di terapia psicologica aiuta i pazienti a gestire i pensieri negativi associati all’acufene, riducendo l’ansia e migliorando il benessere emotivo.

L’acufene può essere una condizione debilitante, ma grazie a un trattamento multidisciplinare e a terapie mirate come la TRT, molti pazienti riescono a migliorare la loro qualità della vita. La terapia TRT richiede tempo e impegno, con miglioramenti che si manifestano gradualmente nel corso di mesi.

Sebbene non esista una cura definitiva per l’acufene, la gestione dei sintomi attraverso un approccio integrato può portare a significativi miglioramenti.

Affrontare l’acufene richiede tempo e pazienza, ma con il giusto supporto e trattamento, è possibile convivere con la condizione in modo sereno.

