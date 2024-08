Macchina ribaltata tra Balisio e Pasturo, strada chiusa

BALLABIO/PASTURO – Strada tra Pasturo e Balisio momentaneamente chiusa per una macchina che si è ribaltata sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto in prossimità della “Fola”, lungo la SP 62, in discesa verso Pasturo dopo la rotonda del Brico.

Al momento il passaggio dei veicoli è interrotto, sul posto la Polizia Locale a dirigere il traffico e i Vigili del Fuoco. Non ancora note le cause che hanno portato al sinistro.

Per raggiungere la valle o dirigersi verso Ballabio bisogna transitare verso Cremeno, passando da Barzio, e viceversa.