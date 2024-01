Anche a Monte Marenzo tornano le “Arance della salute” Airc

La Polisportiva Monte Marenzo da 28 anni scende in campo a fianco della ricerca contro il cancro

Come ogni anno, all’interno di questo evento, la Polisportiva donerà le arance a persone testimoni del valore della ricerca scientifica

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo da 28 anni scende in campo a fianco dell’Airc per un obiettivo comune: dare pieno sostegno alla ricerca contro il cancro. Sabato 27 gennaio l’impegno si rinnova con l’iniziativa “Arance della salute”.

“Come sempre saremo nell’atrio del municipio di Monte Marenzo con le ‘Arance della salute’ e altri prodotti solidali, dalle ore 8.30 fino ad esaurimento scorte – ha detto il responsabile Angelo Fontana -. Chiederemo un contributo di almeno 13 euro per le arance, 10 per il miele e 8 per la marmellata. Come ogni anno all’interno di questo evento, la Polisportiva donerà le arance a delle persone testimoni del valore della ricerca scientifica, o protagoniste di azioni di solidarietà e sensibilità sociale”.

Testimoni dell’importanza della ricerca scientifica sono la signora Ilaria Mazzoleni e il

signor Roberto Colombo, entrambi guariti dal tumore. Il ritrovato stato di salute consente loro, tra l’altro, di partecipare alla camminata guidata da Mauro Tagliaferri in favore di

Telethon, che da anni parte da Monte Marenzo verso Morterone. Un altro riconoscimento va a Lorenzo Bonacina di Monte Marenzo. Lorenzo ha difficoltà di relazione e lavora con tanti ragazzi autistici a PizzAut di Monza. PizzAut è un ampio e straordinario progetto che realizza opportunità di lavoro e relazioni interpersonali per decine di ragazzi.

Per finire ci sarà una reticella con le arance Airc anche per i portantini della statua di San Paolo alla festa patronale del 28 gennaio. L’appuntamento per la consegna delle “Arance della salute” a Ilaria Mazzoleni, Roberto Colombo, Lorenzo Bonacina e a Ruben Carsana (in rappresentanza dei portantini) è per sabato 27 gennaio alle 11 davanti al municipio di Monte Marenzo.

“Per coinvolgere tutti i presenti in un momento di gioia e solidarietà, la performance musicale del maestro Gabriele Bolis (vocalist e fisarmonica) e della sua formazione composta da chitarra e basso. Siete tutti invitati”.