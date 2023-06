Concluso il primo lotto di lavori di manutenzione del torrente Gallavesa

L’intervento è stato possibile grazie ai fondi reperiti tramite l’ente regionale per i servizi all’agricoltura Ersaf

Cristina Valsecchi: “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai professionisti dell’Ersaf, ora l’area è più sicura”

CALOLZIOCORTE – Concluso oggi il primo lotto di lavori di manutenzione del torrente “Gallavesa”. L’intervento è stato possibile grazie al lavoro dell’assessore di Fratelli d’Italia con deleghe alla Protezione Civile e all’ambiente Cristina Valsecchi, che ha reperito tramite l’ente regionale per i servizi all’agricoltura Ersaf i fondi destinati alla “attuazione di programmi di manutenzione sui corsi d’acqua lombardi”.

E’ stato quindi finanziato per 25.000€ l’intervento sul torrente Gallavesa, che necessitava di potature e rimozione degli alberi invadenti e della vegetazione infestante sulle sponde al fine di garantire la sicurezza e il decoro dell’area.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai professionisti dell’Ersaf – dichiara l’assessore Valsecchi – che in breve tempo hanno ripristinato e garantito la sicurezza del Gallavesa, e quindi tutte le case che affacciano su questo torrente”.

I lavori, iniziati nella parte alta del torrente per un primo importo pari a 15.000€, riprenderanno nel mese di ottobre, periodo idoneo per le potature. L’intervento, che è stato a contributo zero per le casse comunali, ha portato anche alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti sulle sponde e alla risagomatura dell’alveo per garantire la riapertura della sezione utile di deflusso delle acque.