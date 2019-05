Saggio musicale e laboratori con la Donizetti Junior Band

Sabato pomeriggio appuntamento nella “Casa delle Associazioni”

CALOLZIOCORTE – Saggio musicale “Donizetti Junior Band” e laboratori dimostrativi della scuola di musica.

Sabato 4 maggio dalle 15 alle 18 nella Casa delle Associazioni l’appuntamento organizzato nell’ambito delle iniziative proposte in collaborazione con l’amministrazione comunale di Calolziocorte e inserite nel calendario del “Maggio Calolziese”.

L’iniziativa è aperta a tutti e quindi è occasione per visitare la Casa delle Associazioni (corso Dante), dove a partire dalle 15 e fino alle 18 saranno allestiti Laboratori didattico-musicali presentando l’attività del Premiato Corpo Musicale G. Donizetti.

“Il saggio dà continuità a una attività già consolidata (e apprezzata in questi anni) della Junior Band e segue positivamente le attività svolte nei mesi scorsi nelle scuole cittadine,

dove responsabili della banda insieme con i maestri di musica hanno presentato alle classi della primaria la storia del Premiato Corpo Musicale Donizetti, le caratteristiche e l’importanza dell’educazione musicale come formazione personale per tutti”.