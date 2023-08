Abbadia, incidente auto moto in via Nazionale, soccorsi due motociclisti

E’ successo poco prima delle 18

Tre i feriti e code in entrambe le direzioni

ABBADIA – Incidente lungo via Nazionale ad Abbadia Lariana poco prima delle 18. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso (massima gravità) per lo scontro tra due mezzi, un’auto e una moto, avvenuto poco prima dell’ingresso della galleria per la SS36. Tre le persone soccorse, due in sella alla due ruote e una a bordo del veicolo. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.

In posto si sono portate due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e della Croce San Nicolò, l’automedica e anche l’elisoccorso del 118 decollato da Bergamo. Due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate in ospedale in codice giallo all’Ospedale di Lecco e di Bergamo mentre una terza in codice verde all’Ospedale di Lecco.

Inevitabili le conseguenze alla viabilità con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni.