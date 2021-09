Dopo le piogge di questa mattina, raccordo Valsassina chiuso per allagamenti

Il traffico in direzione Lecco dirottato sulla vecchia strada

BALLABIO – E’ stata temporaneamente chiusa, nel pomeriggio di giovedì, la nuova Lecco Ballabio per il traffico che scende in direzione Lecco.

Il motivo, secondo le prime informazioni, sarebbe legato ad alcuni allagamenti in galleria, causati dalla pioggia delle ultime ore. In corso gli interventi di ripristino della carreggiata da parte di Anas, la riapertura è prevista per le 16.30

La chiusura del raccordo Valsassina sta provocando inevitabili rallentamenti sulla vecchia strada tra Lecco e Ballabio.

Il Comune: “Chi sale utilizzi la nuova”

“A causa del concludersi del cantiere sulla ‘vecchia’ Lecco-Ballabio e del concomitante allagamento in direzione Lecco della “nuova” Lecco-Ballabio, è presumibile nelle prossime ore la creazione di code” fa sapere il Comune di Lecco.

Per questo il municipio “raccomanda – scrivono – l’utilizzo della ‘nuova’ Lecco-Ballabio (SS36 Dir.) per chi è diretto verso la Valsassina al fine di evitare il congestionamento del traffico in zona “Ponte della gallina” (area di cantiere).