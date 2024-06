Autocisterna ribaltata, chiusa la vecchia Lecco – Ballabio

L’incidente è avvenuto intorno alle 14

In posto i soccorritori

LECCO – Un’autocisterna si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la vecchia Lecco – Ballabio a Laorca, in prossimità della località Pomedo, poco prima del ristorante “La villa dei pini”, salendo verso la Valsassina.

La strada è stata momentaneamente chiusa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri. Non ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: tra le ipotesi c’è un guasto all’impianto frenante.

La situazione è aggravata dal fatto che l‘autocisterna trasporta materiale infiammabile, (Gpl). Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per l’autista, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco intervenuta sul posto

Chiusa, come detto, la strada ed inevitabili i disagi viabilistici per consentire le operazioni di rimozione del mezzo che non saranno brevi: la cisterna andrà infatti svuotata del contenuto. In posto per valutare il delicato intervento si è portato anche il Nucleo Sostante Pericolose dei Vigili del Fuoco.