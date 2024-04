Bellano. Camion bloccato sulla SP 62, intervento dei pompieri

Il bilico fermo lungo un tornante tra Bellano e SS36

BELLANO – Intervento in corso dei Vigili del Fuoco per dare supporto a un camion bilico rimasto bloccato lungo i tornanti della SP 62, sulla strada che dalla SS 36 conduce a Bellano e viceversa. Il fatto è successo intorno all’una di oggi, giovedì.

Il mezzo stava percorrendo la strada provinciale in discesa, quando si è piantato lungo una curva. Le operazioni per smuovere l’autoarticolato sono ancora nel vivo, con i pompieri giunti da Bellano per farlo ripartire.