Bellano. Scontro tra auto in località Oro basso, 32enne soccorso

Una delle due auto coinvolte avrebbe tagliato la strada all’altra

Ricoverato in ospedale con diversi traumi un 32enne napoletano

BELLANO –Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente a Bellano, in località Oro basso. Stando alle ricostruzioni raccolte uno dei veicoli, alla cui guida c’era un uomo di 69 anni, stava uscendo dal parcheggio posizionato a monte rispetto alla Sp 72 per dirigersi verso Dervio quando avrebbe tagliato la strada all’altra auto, proveniente dalla direzione opposta.

Il sinistro si è verificato poco dopo le quattro di questo pomeriggio, mercoledì.

Su quest’ultima si trovava un ragazzo di 32 anni, napoletano, che nell’impatto ha riportato diversi traumi. Sul posto a prestare le prime cure un’ambulanza del Soccorso Bellanese che ha provveduto a trasportare il giovane, sempre rimasto cosciente, all’Ospedale di Lecco in codice giallo (media gravità). Intervenuta anche un’automedica da Lecco e allertati i Carabinieri. Impossibile il trasferimento all’Ospedale di Gravedona per un camion schiantatosi a Sorico, in provincia di Como, che ha reso la strada impraticabile.